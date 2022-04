Szoboszlai Dominik jövőjéről nyilatkozott a menedzsere

A labdarúgó Európa-liga elődöntőjének csütörtök esti első mérkőzésén az RB Leipzig 1-0-ra legyőzte a vendég Rangers együttesét. A lipcseieknél Willi Orbán sárga lapos eltiltás miatt nem játszhatott, a csapat kapuját Gulácsi Péter védte, Szoboszlai Dominik pedig kezdőként 71 percet játszott, akkor lecserélték. Szoboszlai menedzsere, Esterházy Mátyás még a találkozó előtt adott hosszabb interjút az M1-nek. A beszélgetés kiindulópontja az volt, hogy az RB Leipzigben hosszú sérülés után a 2021/22-es szezonban debütáló Szoboszlai Dominik egyelőre nem stabil kezdő csapatában, emiatt pedig sokan félteni kezdték a magyar futball legértékesebb, 21 esztendős játékosát, akit a mértékadó Transfermarkt 28 millió euróra taksál.

– Nyolc hónap sérülés után a szezon mostani képe teljesen reális, és nagyon jó úton van Dominik, készülhet az Európa-liga elődöntőjére, a Német Kupa döntőjére, és a dobogóért küzdenek a Bundesligában. Ezzel az összképpel elégedettek lehetünk ebben a szezonban – jelentette ki elöljáróban Esterházy Mátyás.

Miközben Szoboszlai Dominik csapatszinten három fronton is nagyszerű célokért küzdhet az RB Leipziggel és a statisztikái is kiválóak (10 gól és 8 gólpassz minden sorozatot figyelembe véve), az egyetlen említhető negatívum a szezonjával kapcsolatban az, hogy Domenico Tedesco vezetőedző decemberi kinevezése óta többnyire csereként kap lehetőséget, a szezon egészét tekintve meccsenként átlagosan ötven percet tölt a pályán.

– A futballnak szerves része a siker és a sikertelenség is, már ha itt beszélhetünk egyáltalán utóbbiról. Ezeket meg kell tanulni kezelni – szögezte le Esterházy.

A kevesebb lehetőség ellenére sokatmondó adat, hogy az RB Leipzig keretéből csak két játékos szerzett több gólt Szoboszlainál, két csatár, Christopher Nkunku és André Silva.

– Úgy gondolom, Dominik csereként és kezdőként is mindig segít csapatán, elégedett vagyok a hozzáállásával. Szerencsére olyan klubban játszik, ahol mély a keret, így komoly célokért tudnak küzdeni, ez nagyon motiválja őt, ahogyan az is, hogy alapember legyen ebben a csapatban. Ha az elmúlt hónapok tendenciáit nézzük, akkor ezen az úton megfelelő irányban halad – mondta menedzser.

A tavasz folyamán még Marco Rossi szövetségi kapitány is pedzegette, esély mutatkozhat Szoboszlai klubváltására, ügynöke szerint ez nincs napirenden.

– Egyelőre nem gondolkodunk abban, hogy máshol kellene futballoznia. Nyilván ezek az elképzelések változhatnak, de jelenleg nem ez kell jelentse a témát – jelentette ki Esterházy Mátyás.

Az RB Leipzig az elmúlt napokban kétszer is összecsapott az Union Berlinnel, így Gulácsi Péter, Willi Orbán és Szoboszlai Dominik találkozhatott válogatott csapattársukkal, Schäfer Andrással. A kupaelődöntőből a Leipzig, a bajnoki mérkőzésből az Union jött ki győztesen. Esterházy a koronavírussal bajlódó Schäfer Andrásról elmondta: amikor a téli átigazolási időszakban az Union Berlint választották következő állomáshelyéül, pontosan tisztában voltak azzal, hogy miként próbálják majd felépíteni őt a klubnál.

– Az történik, amiben annak idején az edzővel és a sportigazgatóval maradtunk, egyre több játéklehetőséget kap. Esetében is az irány, ami leginkább fontos, és azzal én teljesen elégedett vagyok, miként az érintett is – mondta Esterházy Mátyás, aki a Grasshoppersben állandó játéklehetőséghez jutó Bolla Bendegúzról, valamint Senkó Zsomborról, a Juventus Primavera együttesének 19 éves kapusáról is beszélt.

Az M4sport.hu teljes cikke ITT olvasható el.

Szoboszlai Dominik is felkerült az ESPN immár sorozatban negyedik évben összeállított listájára, amely a világ legjobb 21 éven aluli labdarúgóit rangsorolja; honfitársunk 20. helyet foglalja el. Az élen, akárcsak tavaly, korábbi salzburgi csapattársa, a jelenleg a Borussia Dortmundban futballozó norvég Erling Haaland végzett.

A legjobb húsz játékos:

1. Erling Haaland (norvég, Borussia Dortmund)

2. Pedri (spanyol, Barcelona)

3. Phil Foden (angol, Manchester City)

4. Jude Bellingham (angol, Borussia Dortmund)

5. Vinícius Júnior (brazil, Real Madrid)

6. Bukayo Saka (angol, Arsenal)

7. Jamal Musiala (német, Bayern München)

8. Florian Wirtz (német, Bayer Leverkusen)

9. Alphonso Davies (kanadai, Bayern München)

10. Gavi (spanyol, Barcelona)

11. Eduardo Camavinga (francia, Real Madrid)

12. Jurrien Timber (holland, Ajax)

13. Ryan Gravenberch (holland, Ajax)

14. Rodrygo (brazil, Real Madrid)

15. Sandro Tonali (olasz, Milan)

16. Yeremi Pino (spanyol, Villarreal)

17. Emile Smith Rowe (angol, Arsenal)

18. Nuno Mendes (portugál, Paris Saint-Germain)

19. Gabriel Martinelli (brazil, Arsenal)

20. Szoboszlai Dominik (magyar, RB Leipzig)

Borítókép: Szoboszlai Dominik statisztikai mutatói kiválóak (Fotó: MTI/EPA/Filip Singer)