Balogh, Koszta és Bolla is góllal öregbítette a magyar légió hírnevét

Cipruson zajlik a bajnokság rájátszása. A felsőházban az AEK Larnaca 1-0-ra győzte le az Anorthsziszt, előbbiben Gyurcsó Ádámot a 88. percben, utóbbiban Novothny Somát a szünetben cserélték le. Az olasz másodosztályban a Pisa Nagy Ádámot végig a pályán tartva 3-1-re nyert a Como ellen, de így is csak ötödik helyen várja a következő, hétfői fordulót. A horvát élvonalban szerdán a Hajduk Split 1-0-ra megnyerte a Dinamo Zagreb elleni rangadót, Lovrencsics Gergő a 88. percben lépett pályára, vasárnap viszont csak 0-0-t játszott a Slaven Belupo otthonában, a magyar védőt a 69 percben cserélték be, a csapat pedig így maradt a harmadik helyen. Annak ellenére, hgy az előtte álló NK Osijek 3-1-re kikapott Rijekában, az eszéki csapatban Kleinheisler László kezdett, és a 63. percben adta át a helyét másnak.

Az angol másodosztályban a Barnsley már menthetetlen, az utolsó helyen álló csapat a héten kétszer is kikapott, először hazai pályán a Peterborough-tól 2-0-ra, Callum Styles 80 percet kapott ezen a találkozón, pénteken pedig Huddersfieldben szenvedett 2-1-es vereséget, a magyar válogatott középpályás a 70. percben lépett pályára, és ő szerezte csapata szépítő gólját.

CALLUM STYLES GÓLJA 1:55-NÉL

Két meccset játszott a svájci élvonalban a Basel is, a Sionban 0-0-ra végződött találkozót Szalai Ádám végigjátszotta, a Luzern 3-0-ás legyőzését viszont a kispadról követhette végig. A Grasshoppers a Lausanne-t fogadta és győzte le 3-1-re, Bolla Bendegúz kezdett, és a 91. percben ő lőtte csapata harmadik gólját. Szerbiában a Partizan Beograd a Csukaricskit látta vendégül, és Holender Filipet a 60. percben bevetve 3-1-re le is győzte. A török Fenerbahce 6-0-ra lelépte idegenben a Rizespor együttesét, Szalai Attila sérült, és úgy néz ki, ebben az idényben már nem is léphet pályára.

Koszta Márk ugyan nem tagja a válogatott keretnek, ám érdekes lehet a szereplése a távoli Keleten. Nemrég szerződött a dél-koreai Ulszan Hyundai csapatához, amelyben hétfőn a 73. percben beállva játszott otthon az ázsiai Bajnokok Ligájában, a vendég malajziai Johr DT 2-1-re győzött, utána ugyancsak a BL-ben és ugyancsak hazai környezetben a kínai Kuangcsou olt az ellenfél, Koszta kezdett, a csapata 3-0-ra nyert, ő szerezte az első gólt, a 67. percben pedig lecserélték. Vasárnap már sor is került a visszavágóra, Kosztáék idegenben 5-0-ra verték el a kínai együttest, a magyar támadó a második gólt jegyezte, és a 66. percben cserélték le.

KOSZTA MÁRK GÓLJA A KUANGCSOU ELLENI HAZAI MECCSEN

Az észak-amerikai profi ligában, az MLS-ben három magyar válogatott labdarúgó játszik. Illetve, ez most Schön Szabolcsra nem igaz, mert az FC Dallas nélküle verte meg 2-1-re a Houson Dynamót, a csatár a kispadot koptatta. Végigjátszotta viszont a meccsét a Philadelphia Unionban Gazdag Dániel a CF Montréal ellen, a végeredmény 1-1 lett, a Kansas City pedig Sallói Dániellel a soraiban sovány 0-0-ra végzett otthon a Columbus Crew-val.

A Slovan Bratislava a múlt hétn már behozhatatlan előnyre tett szert a szlovák bajnokágban, így már bajnokként látogatott el a nagy rivális Dunaszerdahely otthonába. A hazai csapatban Veszelinov Dávid védett, Balogh Norbert és Szánthó Regő kezdett, utóbbit előbbit a 78., utóbbit a 69. percben cserélték le. Balogh Norbert szerezte a DAC első góljá az első félidő hosszabbításában, majd adott egy gólpasszt is, a csapata pedig 2-0-ra megnyerte a presztízsrangadót, a vendégeknél Holman Dávid a 76. percben állt be. A hazai csapatnál Kalmár Zsolt, Szendrei Ákos és Hahn János sérült.

Borítókép: Balogh Norbert, a Dunaszerdahely csatára ünnepli a gólját (Fotó: Nemzeti Sport/Lelkes Ernő)