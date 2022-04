A klub, amelyet Szlovákiában utálnak, Magyarországon imádnak

A DAC jelenleg a szlovák élvonal felsőházi rájátszásában szerepel, és öt fordulóval a vége előtt a negyedik helyen áll a tabellán. Ennél előrébb már nincs is esélye lépni, így várhatóan a harmadik számú európai kupasorozatban, a Konferencialigában indulhat a következő évadban.

– Ha sikerülne a DAC-cal kiharcolni az európai kupaindulást, az majdnem egy herkulesi hőstettel érne fel, de így talán az is megtörténne, hogy a Dunaszerdahely és a Kisvárda is nemzetközi szereplő lenne – jelezte Janeiro, hogy egy idényen belül két csapatot is Európába segíthet. – A DAC az összes támadóparamétert tekintve az első helyen áll, a cselezéseket, a területekre való betörést, a lövéseket, a lövőhelyzeteket és a várható gólszámokat tekintve is. De sajnos nem tudunk elég gólt szerezni. A támadósorban 18-19 éves játékosok vannak kevés tapasztalattal, de a klubnak az a felfogása, hogy eladja a futballistákat, és nagyon jól is csinálja. Igaz, aki idejön, annak sokat kell szenvednie ezért.

Borítókép: Joao Janeiro (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)