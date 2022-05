Álkikötőhöz művíz társul: megérkezett Miamiba a Formula–1

A száguldó cirkusz népszerűsége pedig az egekbe szökött (természetesen ez nemcsak a Drive to Survive-nak köszönhető, többek között az F1 tudatosabb közösségimédia-használata is fontos szerepet játszik). Az előző évben a versenynaptárban 2012 óta szereplő Austinban négyszázezert szurkoló látogatott ki a pályára, ezzel az egyesült államokbeli futam minden más helyszínt lepipált 2021-ben. Ráadásul jövőre Észak-Amerika meghódítása tovább folytatódik, csak az USA-ban három nagydíjat tartanak majd, hiszen immáron Las Vegas is a rendező városok között lesz.

A sportág iránti érdeklődés nem csak Amerikára korlátozódik. Max Verstappen felemelkedésének köszönhetően Hollandiában is egyre többen ülnek le a televízió elé vasárnap délután (esetleg látogatnak ki a versenypályákra), de emellett Franciaországban, Nagy-Britanniában és Olaszországban is növekedett a rajongók száma.

Miért különleges Miami?

– Vannak tradicionális versenypályák, amelyek évtizedek óta részesei az F1 történelmének. Ezek esetében nem feltétlenül szükséges a változás, persze néhány téren megújulhatnának. Talán nekik is szükségük lenne egy beach clubra, ki tudja? Ettől függetlenül szerintem a versenyzésnek kellene továbbra is a legfontosabbnak lennie. Az, hogy mit építünk köré, az az adott piac és a pálya kínálta lehetőségek függvényében mindenhol más lehet – magyarázta Tom Garfinkel ügyvezető üzlettárs.

Nos, Miamiban a versenyzés melletti körítés részeként DJ-k és énekesek is fellépnek (persze ebben nincs semmi meglepő), emellett létrehoztak egy úgynevezett beach clubot is, hogy a vendégeknek különleges élményben lehessen részük, miközben a pályán zajló akciókat figyelik.

A legnagyobb attrakció egy meglehetősen furcsa koppintás. Ahogy Monacóban és Abu-Dzabiban is fényűzés kíséri a futamok megrendezését – aki szeretné, a pálya melletti kikötőkben álló jachtokra válthat jegyet, hogy onnan kövesse az eseményeket –, Floridában sem szerettek volna kevesebbet nyújtani, ezért egy álkikötőt építettek a pálya köré. Ennek részei természetesen a luxusladikok és a művíz. A nagy kékséget festett falapokkal imitálják. Kissé abszurd megoldás, de a lehetőség adott, hogy az ember fia itt is a „vízen” ringatózva figyelve a futamot…

A jachtok a művízen ringatóznak Floridában (Fotó: AFP)

Garfinkel szerint Monaco és Miami eltér egymástól, de reméli, a jövőben az amerikai verseny is fontos szereplőnek számít majd.

– A monacói egy tradicionális verseny, a helyszín egyedi és gyönyörű. Mi először rendezünk futamot, és abban reménykedünk, hogy idővel ez Miamiban is tradícióvá válik, és remek helyszín lesz a versenyzésre. Mindent megteszünk azért, hogy a nézők fantasztikus élményeket szerezzenek itt, de mindig a versenyzés marad a prioritás – húzta alá Garfinkel.

És hogy a körítés mellett az aszfaltcsíkról is szót ejtsünk: meglehetősen gyors pályáról van szó, egy kör 58 százalékát padlógázzal teljesítik a pilóták. Hosszú egyenesekből és tizenkilenc kanyarból áll össze a vonalvezetés, a versenyzők pedig az óramutató járásával ellentétes irányban száguldoznak.

A hétvége programja péntek: 1. szabadedzés 20.30, 2. szabadedzés 23.30

szombat: 3. szabadedzés 19.00, időmérő 22.00

vasárnap: futam 21.30

Borítókép: Természetesen a pálmafák sem maradhatnak el Floridában (Fotó: AFP/Brendan Smialowski)