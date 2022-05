Csak fájdalomcsillapítókkal tudott edzeni a Fradi korábbi kapitánya

Gyömbér a rövid brazíliai próbálkozás után Pápán húzott le öt évet, majd örömmel írt alá gyerekkora kedvenc csapatához, egy álma teljesült azzal, hogy a Ferencvárosban futballozhatott. Amikor 14 évesen elindultam otthonról, az a cél vezérelt, hogy játszhassak a gyerekkori kedvenc csapatomban, a Ferencvárosban. Ezt sikerült elérnem, hab a tortán, hogy csapatkapitány is lehettem: nyertünk bajnokságot, Magyar Kupát, Szuperkupát és Ligakupát is. Gólt lőhettem derbin, futballozhattam 25 ezer ember előtt az Újpest ellen a Puskás Stadionban, játszottam az Albert Stadion utolsó derbijén is, amin Csukics góljával az utolsó percben nyertünk, ez is örök emlék marad, a hideg kiráz, ha belegondolok. Kivezethettem a csapatot a Groupama Aréna nyitómeccsére telt ház előtt a Chelsea ellen. Vannak szép emlékeim – nosztalgiázott a középpályás.

Gyömbér mesélt a Puskás Akadémiánál töltött rövid időszakról, és elmesélte azt is, mihez kezd majd a pályafutása után, miért fogadta örömmel Hajnal Tamás sportigazgató hívását és lesz a Ferencváros játékosmegfigyelője, illetve vannak-e edzői ambíciói.

A teljes interjút ITT lehet elolvasni.

Borítókép: Gyömbér Gábor öt évet töltött játékosként a Ferencváros kötelékében (Fotó: Nemzeti Sport)