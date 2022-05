Dzsudzsák Balázs véleményét is kikérte a Ferencváros

Az ő pótlásuk napirenden van a zsinórban négy bajnoki aranyéremnél járó Ferencváros labdarúgócsapatánál. Kubatov méltatta a klub megfigyelőhálózatát (Hajnal Tamás sportigazgató a német és a nyugat-európai, Leandro a dél-amerikai, Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző az orosz piacot látja át), külön kiemelve a télen szerződtetett Anderson Esitit, aki azonnali erősítést jelentett.

– Olyan kiegyensúlyozottságot sugároz a társai felé, amire csak Ihor Haratin volt képes. Ha játszik, megnyugszik tőle a csapat – fogalmazott az elnök. A tavaly nyáron igazolt marokkói csatárról is ódákat zengett Kubatov.

– Ryan Mmaee pedig fantasztikus csatár, állítom, a Fradinak tizenöt éve nem volt ilyen képességű támadója. Huszonhárom éves, szép jövő vár rá – mondta az FTC első embere.

Fotó: Tumbász Hédi/Nemzeti Sport

Szó esett a szezon meglepetésemberéről, Pászka Lórándról.

– Az ő története elképesztő, s egyfajta bizonyítéka annak, hogy tényleg csak akarni kell. Vannak játékosok, akik nála tehetségesebbek, mégsem jutnak el idáig – méltatta az erdélyi származású futballista akaraterejét Kubatov Gábor.

Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

Kubatov határozottan állítja, a megfelelő döntést hozta a klub, amikor a télen elköszönt Peter Stöger vezetőedzőtől. – Be kell látni, elkövettünk egy hibát: nem a stílusunkhoz illő edzőt választottunk. Nem azért, mert Peter Stöger nem volt jó szakember, sőt kiváló edző, de a csapat és az ő karaktere között óriási különbség volt. Ide keményebb, hogy is mondjam, hogy ne értsék félre, erősebb, harcosabb edző kellett. Tisztelem Peter Stögert, ahogy jött, ugyanúgy távozott, azaz úriember módjára. Kipróbáltuk ezt a karaktert, nem jött be, de azt sose felejtsük el, vele is bejutottunk az Európa-liga csoportkörébe – mondta a lapnak a sportvezető.

Stöger utódja, Sztanyiszlav Csercseszov kinevezése előtt az FTC széles körben konzultált a leheteő legtöbb érintettel, aki valaha együtt dolgozott az orosz edzővel. Dzsudzsák Balázs véleménye is nyomott a latban.

– Dzsudzsák azt mondta, hogy örökké hálás Sztanyiszlav Csercseszovnak. A Dinamo Moszkvánál az első edzésén egy kihágásért nagyon keményen megbüntette, Balázs ennek ellenére rendkívül pozitív véleménnyel volt róla. A vezetőedzőnk karakán ember, olyan, mint az igazi karmester, minden hangszeren játszik. Ha kell, előzékeny, kedves, simulékony, ha azonban a helyzet úgy kívánja, pokróc és kőkemény. De csak akkor, ha ez szükséges. Ne feledjük, közgazdász, a felesége angoltanár, ráadásul Oszétiából jöttek, ami különleges helye a világnak – fogalmazott Kubatov.

A klubelnök szerint évről évre nehezebb a Ferencváros feladata a magyar bajnokságban, mert fejlődnek a csapatok. Kubatov konkrétan a Mol Fehérvárt, a Kisvárdát és az Újpestet említette. De további dominanciára készül a Ferencváros az NB I-ben, és folytatná a sikeres szereplését az európai porondon.

– A bajnoki cím alap. Ha nem vagyunk bajnokok, a Bajnokok Ligája vagy az Európa-liga eleve elúszott. Akkor már csak a Konferencialiga jöhet szóba, az viszont más kávéház. Azt vallom, muszáj magasra tenni a lécet: ha valaki a Kékes tetőt nézegeti, nem tudja megmászni a Mount Everestet. Nekünk mindig a legmagasabb csúcs a célunk. Jó lenne végre a tavaszt megérni a nemzetközi porondon – mondta a klubelnök.

A Nemzeti Sportban megjelent interjút ITT lehet elolvasni.

Borítókép: Kubatov Gábor jó húzásnak tartja Csercseszov kinevezését (Fotó: Nemzeti Sport)