Dibusz Dénes: Cserszeszov másként látja a futballt

Ádám Martin külföldre tart Ádám Martin lett az idény legjobb labdarúgója. Nem csupán a RangAdó szavazatai, hanem a Nemzeti Sport osztályzatai alapján is. A paksi csatárt nem lepte meg a hír... – Ha engem láttak a legjobbnak, köszönöm, úgy vélem, a harmincegy gólom sokat nyomott a latban – felelte, egyetértve abban, hogy a 2021–22-es volt pályafutása legjobb idénye. – Amit ebben a bajnokságban elértem, tényleg csúcs volt! A harmincegy gól mellett adtam jó néhány gólpasszt is, szinte minden mérkőzésen hozzá tudtam tenni valamit a csapat játékához. Persze volt egy-két gyenge meccsem is, de kinek nincs?! Ugyanakkor a legtöbb találkozón betaláltam, mind a tizenegy csapatnak rúgtam gólt, erre különösen büszke vagyok. S akkor még nem beszéltem arról, hogy márciusban bemutatkozhattam a válogatottban, a pontot pedig azzal tettük fel az i-re a Pakssal, hogy klubtörténelmet írva bejutottunk a Magyar Kupa döntőjébe. Nem vitás, csodás hónapok vannak mögöttem – összegezte az évadot. Ádám Martin természetesen hálás Bognár Györgynek, a Paksról távozó vezetőedzőnek a bizalomért. Bognár mellett Waltner Róbert segítette jelentősen a pályafutása során, mégsem szeretne, ahogy hírlik, a Paksra tartó trénerrel együtt dolgozni. – Ne értse félre senki, de abban bízom, hogy nem alakul így. Természetesen hallottam arról, hogy Waltner Róbert válthatja Bognár Györgyöt, örülnék is, ha ő lenne a Paks következő szakvezetője, én azonban szeretnék egy lépcsőfokkal feljebb lépni, és ha egy mód van rá, külföldön megméretni magam – már csak a válogatottnál elvárható nemzetközi szint miatt is. Meglátjuk, sikerül-e, de úgy vagyok vele, mikor, ha nem egy ilyen idény után?!