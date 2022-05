Székely fesztivál lett a móka vége Bukarestben

Minden korábbitól eltérő töltetű és intenzitású mérkőzést várt a bukaresti kupadöntőn Diószegi László, a Sepsi OSK elnöke. Elsősorban azért, mert a papírforma ezúttal inkább a Sepsi OSK sikerét ígérte, a székelyföldi csapat díszmenetben fejezte be a bajnokságot, de legalább hasonló mértékben a lelátókon remélt fölénye okán is. Utóbbi reményében nem is csalatkozott,

különvonaton, autóbuszokon és személyautók tucatjain özönlöttek Erdélyből a Sepsi-hívek a román fővárosba.

A kezdő sípszóra 8100 néző gyűlt össze a nemrég felavatott, itt-ott még simításokra szoruló Rapid-arénában, az állomány több mint fele piros-fehérbe öltözve.