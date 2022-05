Nem botrány, valóság, Bukarestben a székely himnuszt dalolják

Több szempontból is különleges napra ébredt Székelyföld. Autóbuszkonvojok, személyautók tucatja, sőt Sepsiszentgyörgyről különvonat is indult a román fővárosba. Jelentős részük családi programra is készült, hiszen a kupadöntő előmérkőzését két székelyföldi csapat, az FK Csíkszereda és Sepsi OSK játszotta – korántsem tét nélkül. A korosztályos kupadöntőben a szülők és hozzátartozók, valamint néhány korán érkező szurkoló által teremtett hangulat akár történelminek is nevezhető: a két tábor egymás rigmusait énekelve, egymásnak felelgetve ünnepelte az alkalmat. A helyzeten nem változtatott a vasúti különjárat utasainak némi késéssel való megérkezése sem, csak a hangerő nőtt a korábbi sokszorosára. A pályán történtek némi túlzással másodlagos jelentőségűek voltak, Székelyföld közös ünnepén volt a hangsúly.

A felső-háromszéki Niczuly család végképp különleges napra ébredt: két fiúk is pályára lépett a kupacsütörtökön. Roland a Sepsi OSK felnőtt csapatának kapuját készült megvédeni, míg a fiatalabbik, Rajmund az ificsapatban mutatott be két szép védést is. A 20. percben a nagyobb meccsrutinnal rendelkező csíkszeredaiak az arab apától és marosvásárhelyi anyától származó Omar El-Sawry révén szereztek vezetést, és hiába birtokolták többet a labdát szentgyörgyiek, az eredmény már nem változott.