Ezért nem kapott több időt a Ferencvárosnál Peter Stöger

– Sikerült volna szerződtetniük Sztanyiszlav Csercseszovot, a korábbi orosz kapitányt, ha a Ferencváros az utóbbi években nem jut be az Európa-liga és a Bajnokok Ligája csoportkörébe?

– Ezek az eredmények vonzóvá tehetik az együttest, jó alap ahhoz, hogy a szakember meghallgassa az ajánlatunkat, ám végső soron a jövő, nem pedig a múlt számít. A lényeg, hogy mit akarunk elérni, mik a további céljaink. Ezzel együtt Csercseszov szerződtetésére vélhetően még a nemzetközi futballban is felkapták a fejüket. A tény, hogy egy ilyen kaliberű trénert sikerült meggyőznünk, jó visszaigazolást ad az utóbbi évek fejlődéséről.

– Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke azt mondta, hogy a keret nem respektálja az olyan úriembereket, mint Peter Stöger. Ezek után evidens volt, hogy más karakterű szakvezető érkezik a Népligetbe?

– Ott kezdeném, hogy Sztanyiszlav Csercseszov is világot látott, intelligens úriember. A jó modor nem zárja ki a határozottságot és a karizmát. Új vezetőedzőnk „több hangszeren játszik”, ha kell, barátilag közelít a labdarúgóihoz, ha kell, megtartja a kellő távolságot. Pontosan tudja, mi jár a játékosok fejében, és ennek megfelelően képes hatni rájuk. Ezzel együtt fontos, hogy olyan edzőnk legyen, aki önbizalmat és hitet sugároz, amely a futballistákra is átragad. Olyan szakvezetőt kerestünk, aki ki tud állni a játékosok elé, és el tudja hitetni velük, hogy képesek a bravúrra. Ehhez olyan attitűd, testbeszéd és kommunikáció kell, ami benne megvan, és ezt az eddigi edzések is visszaigazolták.

– Jól érzékeltük, hogy Peter Stögernél nem volt meg ez a kisugárzás?

– Két teljesen más személyiségről beszélünk, és nem lenne elegáns, ha most ilyesmit mondanék. Sőt szeretném hozzátenni, hogy a bajnokságban az első helyen állunk, ősszel az Európa-liga csoportkörben szerepeltünk, így nagyobb terhelést kaptak a játékosok, a válogatott futballisták ősszel majdnem negyven tétmeccsen szerepeltek. Bizonyára sok csapat cserélne velünk, sikeres őszt zártunk, vagyis a váltásnak nem az eredménytelenség volt az oka. Úgy éreztük, hogy a további fejlődéshez, a következő szint eléréséhez más úton kell tovább mennünk.

– Thomas Doll öt évig irányította a Ferencvárost, Szerhij Rebrov csaknem három évig, ám Peter Stögernek csak fél év jutott. Mitől volt ennyire egyértelmű, hogy vele nem érhető el a következő szint?

– Nem gondolom, hogy az a klub, amely nyolc év alatt három edzőt „fogyaszt el”, türelmetlen lenne. Minden szakvezetőnek megadtuk a kellő bizalmat, de úgy éreztük, hogy a továbblépéshez más szakvezetőt kell kineveznünk, így – bármennyire is fájdalmas volt az edzőváltás – muszáj volt meglépnünk. Úgy éreztük, hogy Sztanyiszlav Csercseszov személyisége jobban passzol a kerethez, emellett voltak olyan szakmai kérdések, amelyekben szintén előrelépést vártunk. Ebbe mélyebben nem akarok belemenni, de azt mindenki láthatta, hogy például a nemzetközi meccseken túl sok gólt kaptunk.

Borítókép: Hajnal Tamás (Fotó: Nemzeti Sport/Tumbász Hédi)