Dina Mártont több mint 190 kilométeres szökés után fogták meg

Köszönhetően annak, hogy a Giro d’Italián induló csapatok közül tizennégy itt maradt a magyar körversenyre, természetesen új bringásokat bevetve, a 43. Tour de Hongrie történetében az eddigi legerősebb mezőny jött össze. Mást ne mondjunk, olyan sprinterklasszisok állnak náluk csatasorba, mint az olasz Elia Viviani (INEOS Grenadiers), valamint az egyaránt holland Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl Team) és Dylan Groenewegen (BikeExchange–Jayco), akik a Grand Tour-versenyeken – a Tour de France, a Giro d’Italia és a Vuelta a Espana tartozik ebbe a körbe –, nyolc, öt és négy szakaszgyőzelemnél járnak. S meg kell jegyeznünk, hogy a 2020-as lengyel körverseny katowicei szakaszának végén a sprintben Groenewegen úgy a kordonokhoz szorította a honfitársát – el is tiltották érte –, hogy az óriásit bukott, s napokig élet és halál között lebegett a kórházban… Viszont felépülve tavaly már ő nyerte a Vuelta pontversenyén, és idén is nagy formában van. Miként Viviani és Groenewegen, Jakobsen is a Tour de France-ra készül, s mivel a Tour de Hongrie öt szakaszából előzetesen négyre sprintbefutót jósoltak, a magyar körverseny tökéletes felkészülési terep valamennyi sprinternek.

Az első szakaszon szerdán a mezőny Csákvárról 198 kilométeres útnak vágott neki, amely során három kört tett meg egyéb helyszínek mellett Bicske, Etyek és Felcsút érintésével, hogy aztán Csákvárra visszatérve a székesfehérvári befutó felé vegye az irányt. A nap során három gyorsasági részhajrá – kettő Bicskén, egy Csákváron –, illetve Etyeken harmadik kategóriás hegyi hajrá várt a kerékpárosokra, utóbbit a három kör miatt háromszor kellett teljesíteniük.

Biztatásban nem volt hiány. Csákváron kék lufikkal díszítették a villanyoszlopokat, Vértesbogláron kerékpárokat rögzítettek a sportpálya drótkerítésére, míg Zámolyon – amelyet a Giro d’Italia is érintett – több helyen rózsaszín kerékpárok voltak az utak mentén.

A mezőny ötfős szökést engedett el, benne a magyar bajnok Filutás Viktorral (Adria Mobil) és Dina Mártonnal EOLO–Kometa). Előbbi egy hegyi hajrát és gyorsasági részhajrát is nyert, de utóbbi is szorgosan gyűjtögette a pontokat mindkét kategóriában. Filutást száz kilométerrel a befutó előtt befogta a nyugodt tempót választó mezőny. Tizenhét kilométerrel a cél előtt hátul történt egy bukás, amelyben Filutás is érintett volt, eléggé meg is ütötte magát. Fájdalmas arccal indult a mezőny után, és sikerült felzárkóznia.

Székesfehérváron a szponzorautókat felvonultató karavánt és a mezőny előtt beérkező motoros rendőröket is hatalmas tapssal köszöntötte a kordonok mellett több sorban álló tömeg. A talpon maradt négy szökevényt egy kilométerrel a cél előtt érték utol a többiek, így következhetett a mezőnyhajrá, amelyben a holland Olav Kooij és Viviani meccselt az elsőségért, végül előbbi, a Jumbo–Visma versenyzője fél kerékkel megelőzte az olaszt. Az első etap után tehát Kooij viselheti az összetettben élen állót megillető sárga mezt, a nap során több mint 190 kilométeren (!) át szökésben lévő Dina Márton az ötödik, a két részhajrát is megnyerő Filutás Viktor pedig a hatodik. Filutás azonban az első hírek szerint a bukás során szerzett sérülései miatt nem tudja folytatni a Tour de Hongrie-t.

A 112-es rajtszámmal Dina Márton:

Fotó: Vanik Zoltan / Facebook/Tour de Hongrie

– Elég rosszul éreztem magam a szakasz elején, szóval nagyon örülök, hogy sikerült bekerülnöm az elmenésbe – nyilatkozta Dina Márton. – Körülbeül két óra után viszont már nagyon élveztem a versenyt. Edzéseken is ezeken az utakon megyek, nagyon jó érzés volt, hogy most közben még rengetegen szurkoltak is nekem – tette hozzá az EOLO–Kometa bringása, aki viselheti a legjobb magyar versenyzőnek járó fehér mezt, s bízik benne, hogy legközelebb sikerül „hazaérnie” szökésből.

Tour de Hongrie, 1. szakasz, Csákvár–Székesfehérvár (198 km):

1. Olav Kooij (holland, Jumbo-Visma) 4:34:49

2. Elia Viviani (olasz, INEOS Grenadiers) azonos idővel

3. Matthew Walls (brit, BORA–hansgrohe) a. i.

4. Rudy Barbier (francia, Israel–Premier Tech) a. i.

5. Matteo Moschetti (olasz, Trek–Segafredo) a. i.

6. Max Kanter (német, Movistar Team) a. i.

Az összetett állása az időjóváírások után:

1. Olav Kooij 4:34:36

2. Jens Reynerds (belga, Sport Vlaanderen–Baloise) 2 mp h.

3. Elia Viviani 4 mp h.

4. Matthew Walls 6 mp h.

5. Dina Márton (EOLO–Kometa) a. i.

6. Filutás Viktor (Adria Mobil) 7 mp h.

Fotó: Mario Pertorini/Facebook/Tour de Hongrie

A vasárnapig tartó, 905 kilométer össztávú magyar körverseny csütörtökön a Karcag és Hajdúszoboszló közötti 192 kilométeres etappal folytatódik. A rajt Karcagon 13.30-kor a Kossuth téren lesz, a befutó Hajdúszoboszlón 17.45-kor várható a Hősök terén. Az M4 Sport élőben közvetíti a szakaszt, az Eurosport pedig 20 órakor összefoglalót ad róla.

Az útvonal:

Borítókép: Biztatásban nincs hiány a magyar körversenyen (Forrás: Facebook/Tour de Hongrie)