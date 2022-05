Valter Attilának jön egy itallal a szakaszgyőztes

Peák Barnabás (Intermarché–Wanty) is hozzátette a magáét a versenynaphoz, az első részhajránál ő indította el a belga sort, amely végül három ponthoz segítette a ciklámen trikóért zajló versenyben Biniam Girmayt.

Az időjóváírásért zajló részhajrára az összetett esélyesek közül Joao Almeida (UAE) harapott rá, két másodpercet dolgozott le a riválisokkal szemben. Ennél fontosabb esemény nem történt a rózsaszín trikóért zajló versenyben, a spanyol Juan Pedro López (Trek–Segafredo) gond nélkül tartotta meg az ereklyét.

Az utolsó métereken pedig kiderült, hogy Valterék erőfeszítése egyáltalán nem volt hiábavaló: Démare volt a leggyorsabb a hajrában. A 2020-as Giro ponttrikósa hatodszor nyert szakaszt az olasz körversenyen.

Démare már a budapesti csapatmegbeszélésen is az ötödik szakaszra készült...

Démare a győzelem után nem is felejtett el köszönetet mondani a társaknak, Valter Attilát név szerint is kiemelte az Eurosportnak adott interjúban. – Hosszú emelkedő volt, lehetett rajta szenvedni, nagyon jó, hogy visszamaradtak a csapattársaim. A lejtőt nagyon megnyomtuk, ott zárkóztunk vissza. Külön köszönet Valter Attilának és Clément Davynek a munkájáért, de az egész csapatom tökéletes volt – mondta a boldog Démare, aki idei első győzelmét aratta, és sikerével a ciklámen trikót is átvette Mathieu van der Poeltól (Alpecin–Fenix), akit kibillentettek a sprint során, így csak a 78. helyen ért be.