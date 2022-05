Szakadt ruhában mentette meg az olaszokat az ananászos pizzától

Az utolsó métereken Landa is veszített hat másodpercet a két riválissal szemben, de így is fellépett az összetett dobogóra. Csapattársától, Buitragótól pedig senki nem tudta elvenni a szakaszgyőzelmet. A kolumbiai néhány napja még sírt a második helye miatt, most már örülhetett a győzelemnek.

A Giro szervezőit pedig megmentette az ananászos pizzától.

Giro d’Italia, 17. szakasz, Ponte di Legno–Lavarone (168 km) 1. Santiago Buitrago (kolumbiai, Bahrain–Victorious) 4:27:41 óra 2. Gijs Leemreize (holland, Jumbo–Visma) 35 másodperc hátrány 3. Jan Hirt (cseh, Intermarché–Wanty) 2:28 perc h. (...) 5. Richard Carapaz (ecuadori, INEOS Grenadiers) 2:53 p h. 6. Jai Hindley (ausztrál, BORA–hansgrohe) 2:53 p h. 10. Mikel Landa (spanyol, Bahrain–Victorious) 2:59 p h. 14. Joao Almeida (portugál, UAE) 4:03 p h. 15. Valter Attila (Groupama–FDJ) 4:54 p h. Az összetett állása 1. Carapaz 73:19:40 óra 2. Hindley 3 mp h. 3. Landa 1:05 p h. 4. Almeida 1:54 p h.

Borítókép: Santiago Buitrago bukása ellenére is szakaszt nyert (Fotó: Twitter/Giro d’Italia)