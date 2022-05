Mourinho: Most kicsit öregnek érzem magam, de…

Mourinho első római idényét a bajnokságban egy hatodik hellyel, valamint trófeával a kezében fejezte be. A portugál tréner a jövőjét is az olasz fővárosban képzeli el.

– Biztosan maradok, efelől ne legyenek kétségeik. Még ha néhány pletyka szárnyra is kap, én csak Rómában tudom elképzelni a jövőmet. Meg kell értenünk, hogy a klub fantasztikus tulajdonosai mit akarnak elérni a következő idényben, mivel a mostani győzelem már a történelem része, de jövőre újra valami nagyot alkothatunk.

Természetesen Roma-szurkoló vagyok, de nálam ez már csak így van. Porto-, Inter-, Chelsea-szurkoló is vagyok és megőrülök a Real Madridért. Ezeknek a kluboknak a része vagyok, remek pillanatokat éltünk meg együtt.

Feyenoordi oldalról Arne Slot az elpazarolt lehetőségek miatt bánkódott, mivel csapata két alkalommal is a kapufát találta el. A szerencse ezúttal nem állt a hollandok mellett, a mester többek között ebben látta a vereség okát.

– Érdekes megnézni a meccseken, hogy az első tizenöt perc miképpen alakul. Ebben az időszakban kontrolláltuk a mérkőzést. De egy félidő negyvenöt percig tart, és a problémáinkat azok a döntések okozták, amelyeket a játékosaink labdával és anélkül hoztak. A szünetben mondtam a srácoknak, hogy miben kell javulniuk. A második félidőben élesek voltunk az első pillanattól kezdve, de néha egy kis szerencsére is szüksége van az embernek, nálunk pedig ez most hiányzott. Volt időnk és lehetőségünk is, hogy betaláljunk, mégsem tettük. Talán ez amiatt volt, hogy kiváló ellenféllel találtunk szemben magunkat.

Egy döntőben nem adódik rengeteg helyzete egy csapatnak, csak néhány jön össze. Egy olyan döntőben pedig, ahol olasz az ellenfél, különösen nehéz helyzeteket kialakítani, ha pedig az olasz csapatot Mourinho edzi, akkor még nehezebb.

Borítókép: José Mourinho az új trófeát is nagyra értékeli (Fotó: Europress/AFP/Ozan Kose)