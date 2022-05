José Mourinho: Nem szeretem, amikor igazam van

Bár José Mourinhónak éppen elég dolga akad, hiszen csapatával, az AS Romával az Európai Konferencia-liga Feyenoord elleni, szerda esti döntőjére (21.00, tv: M4 Sport) készül, a portugál vezetőedző figyelemmel követi korábbi klubjai sorsának alakulását is. Az 59 éves szakember hosszú pályafutása során megfordult többek között a Chelsea-nél, a Real Madridnál, az Internél és a Manchester Unitednél is.

Míg előbbi három klub a dobogón végzett a maga bajnokságában, a Manchester United mindössze a hatodik helyet kaparintotta meg a Premier League-ben. Az alakulat Sir Alex Ferguson 2013-as távozása óta továbbra sem találja a trófeák felé vezető utat, legutóbb éppen Mourinhóval sikerült néhány kupát elhódítani, nevezetesen az Európa-ligát, a ligakupát és az angol szuperkupát nyerték meg.

A portugál trénert azonban 2018-ban kirúgták, mivel beszámolók szerint sok konfliktus állt fent az öltözőben. Bár a klub vezetői Mourinho elküldésében látták a megoldást, a kétszeres BL-győztes szakember már távozásakor tudta és ki is jelentette, az ő menesztésével nem lesz jobb a helyzet. Véleménye szerint a Unitednek ugyanis gyökeres változásokra lenne szüksége.