Mourinho ma Albániában olyan csúcsra juthat, ahol még senki sem járt

Amikor José Mourinho lesajnálóan nyilatkozott az Európa-ligáról, 2013-ban, másodszor lett a Chelsea menedzsere, és elődjét Rafa Benítezt cikizte, aki „csak” ezt a trófeát tudta megnyerni a londoniakkal. Aztán az élet úgy hozta, hogy Mourinho később, 2017-ben a Manchester Uniteddel ugyancsak az Európa-ligát nyerte meg, s mivel 2014 óta ez a siker már automatikusan Bajnokok Ligája-csoportkört ér a következő szezonra, változott a második számú kupasorozat megítélése. Mourinho tavaly az AS Roma vezetőedzője lett, a Serie A-ban a fővárosiakat a múlt hét végén a hatodik helyre kormányozta be, ami az Európa-ligában csoportkörös részvételt jelent (egy ponttal sikerült megelőzniük a Fiorentinát, amelyik egy körrel korábban, a play-offban kapcsolódik majd be az El-be), ma pedig a Konferencia-liga döntőjében érdekelt Tiranában a holland Feyenoord ellen.

S az 59 éves portugál tréner számára az albán fővárosban ez jelenleg olyan fontos meccs, hogy amikor az elődöntőben kiverték a Leicester Cityt (1-1, 1-0), még el is sírta magát.

Megkönnyeztem a továbbjutást, arra a rengeteg emberre gondolva, akik szeretik ezt a csapatot. Az AS Roma hatalmas klub, amely hosszú ideje nem nyert semmilyen trófeát. Egyelőre még a csak a döntőbe jutottunk be, de már ez is sokat jelent számunkra. Szerencsés vagyok, mert nyertem már ennél rangosabb kupasorozatokat is, de ez most mégis különleges számomra, mert tudom, mit jelent ez a játékosaimnak és a Roma drukkereinek

– mondta akkor érzelmi húrokat pengetve az évek során jelentős változáson átesett, a korábbi önmagához képest jóval higgadtabb José Mourinho.

Az AS Roma legutóbb 2008-ban nyert valamit, akkor az Olasz Kupát, a nemzetközi porondon pedig eddig csak az 1961-es Vásárvárosok Kupájában tudott diadalmaskodni. 1984-ben a BEK-döntőben Rómában kapott ki 11-esekkel a Liverpooltól, ami különösen fájó emlék, az 1991-es UEFA Kupa fináléjában pedig az Internazionaléval szemben maradt alul (0-2, 1-0). A Konferencia-ligát a 2021/22-es szezonban írták ki, így a győztes most sporttörténelmet ír, hiszen elsőként nyeri meg.

Mourinho pedig az első tréner lehet, aki mindhárom jelenlegi európai kupasorozatban a csúcsra ér: Bajnokok Ligáját kétszer, 2004-ben a Portóval, 2010-ben pedig az Internazionaléval, Európa-ligát – és a jogelőd UEFA Kupát – szintén két alkalommal, 2003-ban a Portóval, 2017-ben pedig – miként említettük – a Manchester Uniteddel nyert.

Az AS Roma mai ellenfele, a holland Feyenoord viszont Mourinhóhoz hasonlóan korábban már diadalmaskodott a legrangosabb kupasorozatban, mégpedig 1970-ben, amikor még Bajnokcsapatok Európa Kupájának (BEK) hívták. A rotterdami csapat UEFA Kupát 1974-ben és 2002-ben nyert, így a tiranai fináléban azért is küzd majd, hogy az első együttes legyen, amely mindhárom kontinentális kupát megszerzi.

A Konferencia-liga döntője két csatár külön párharca is lehet, az AS Romában az angol válogatott Tammy Abraham a mostani idényben húsz gólt szerzett, ebből kilencet a Kl-ben. A másik oldalon a belga Genktől kölcsönben érkezett nigériai Cyriel Dessers tízszer volt eredményes a Konferencia-ligában, ezzel vezeti a sorozat góllövőlistáját.

Ami a két csapat közös múltját illeti, eddig egyszer, az Európa-liga 2014/2015-ös kiírásában csaptak össze, a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett párharcot a Roma vette sikerrel, miután a hazai 1-1-es döntetlent követően a rotterdami visszavágót 2-1-re megnyerte.

A mai tiranai döntőre az olasz együttes győzelemmel hangolt, a Serie A záró fordulójának múlt pénteki mérkőzésén 3-0-ra nyert a Torino vendégeként. A Feyenoord ezzel szemben a holland bajnokság utolsó körében nem erőltette meg magát, otthon kapott ki 2-1-re a Twentétől, igaz, Arne Slot vezetőedző alakulata számára teljes mértékben tét nélküli volt az összecsapás, az már ugyanis korábban eldőlt, hogy az Eredivisiében bronzérmes lesz.

A Feyenoord tegnapi edzése:

De kanyarodjunk vissza az AS Romához!

– Az út végén vagyunk, és a hét végén már játszottunk egy „döntőt”, azt megnyertük, és bebiztosítottuk a helyünket a jövő évi Európa-ligában. Már azzal történelmet írtunk, hogy bekerültünk a Konferencia-liga első döntőjébe, de ahhoz, hogy igazán történelmet írjunk, meg is kell nyernünk. Lelkesek vagyunk, és Henrih Mhitarjan is készen áll a játékra – fogalmazott a tegnapi sajtótájékoztatón José Mourinho, kitérve az AS Roma sérüléssel bajlódó örmény sztárjára.

Az UEFA oldalán mindenesetre Mhitarjant nem tippelik a kezdőcsapatba, miként Marash Kumbullát sem, aki albán, és miatta Tiranában nagyon sokan szorítanak az AS Roma sikeréért. A sajtótájékoztatón Gianluca Mancini elmondta, védőtársa biztosította őket a helyi szurkolók támogatásáról. Ám Tiranában hatalmas molinó árulkodik arról is, hogy José Mourinhót is kedvelik.

A Konferencia-liga döntője Tiranában ma 21 órakor kezdődik, a meccset az M4 Sport élőben közvetíti.

Várható összeállítások:

AS Roma: Rui Patrício – Mancini, Smalling, Ibanez – Karsdorp, Cristante, Sérgio Oliveira, Pellegrini, Zalewski – Zaniolo, Abraham

Feyenoord: Bijlow – Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia – Aursnes, Til, Nelson, Kökcü – Sinisterra, Dessers

Borítókép: José Mourinho az AS Romával is trófeát nyerhet Forrás: Twitter/AS Roma