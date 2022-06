Lewis Hamilton az első, Mohamed Szalah a második Angliában

Halovány Mercedes, ráadásul, „pattogó” autó és emiatt kínzó hátfájás ide vagy oda, Lewis Hamilton legutóbb Montrealban megszerezte idei második dobogós helyezését, a Kanadai Nagydíjon ugyanúgy harmadikként zárt, mint a Formula–1-es szezont még márciusban nyitó bahreini futamon. A hétszeres világbajnok az összetettben csupán a hatodik helyen áll, csapattársa, George Russell is megelőzi, aki a negyedik. A hét végén jön a Brit Nagydíj, előtte pedig Hamilton most a jótékonykodásával került be a hírekbe.