Messi túlságosan is akart a PSG-nél, az egészsége bánta

Lionel Messi 2022 januárjában fertőződött meg a koronavírussal, és ahogy ez másokkal is megtörtént, a betegség őt is ledöntötte a lábáról, torokfájással, köhögéssel küzdött, illetve lázas is volt. A hétszeres aranylabdás játékos a napokban az argentin TYC Sportsnak nyilatkozott a történtekről, és felfedte, a betegség utóhatásaival meglepően sokáig küzdött, hosszú ideig légzési nehézségei voltak még azután is, hogy negatív tesztet produkált.

– Az utóhatások engem sem kerültek el, a tüdőmmel akadtak gondjaim. A visszatérésem után nagyjából egy-másfél hónapig nem tudtam futni a tüdőm állapota miatt.

A 34 éves szélső csapata, a Paris Saint-Germain három mérkőzését hagyta ki a fertőzöttsége okán. Utána viszont túl nagy hévvel vetette be magát az edzésekbe, hogy mihamarabb visszatérhessen a pályára. Mint kiderült, ez nem volt jó döntés – a nagy akarást az egészsége bánta.

– Korábban visszatértem, mint ahogy kellett volna. Siettettem a dolgokat, így az állapotom rosszabb lett, és végül ez visszavetett az edzésekben. De nem bírtam tovább várni, futni, edzeni akartam – idézte fel az argentin játékos.

Messi tizenegy góllal és tizennégy gólpasszal zárta első idényét a PSG-nél, ezzel jelentősen elmaradt a korábban a Barcelonában produkált statisztikáitól. A katalán csapat mezében a 2019/20-as szezonban termelte a legkevesebbet az elmúlt évtizedben, amikor 31 találat és 27 gólpassz szerepelt a neve mellett.