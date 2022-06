Nebojsa Vignjevicset menesztette a Bp. Honvéd, amelyet sürget az idő

Ezt erősítik a Nemzeti Sport információ is, amelyek szerint horvát, skót vagy wales-i edzője lesz a csapatnak. A sportlap három nevet dobott be, úgy tudja, a korábbi walesi szövetségi kapitány, jelenleg a görög Atromitosz alkalmazásában álló Chris Coleman, a Dundee Unitedet irányító Tam Courts, valamint a skót U21-es válogatott szövetségi edzője, Scot Gemmill is a jelöltek között szerepel.

Az idő mindenesetre sürgeti a kispestieket, hiszen hétfőn már kezdődik a felkészülés, amelynek a programjából semmi sem ismert, és egyelőre inkább csak sejteni lehet, mint látni a keretben a változásokat.

Borítókép: Nebojsa Vignjevicsnek nem sok nyugalma volt Kispesten (Fotó: MTI/Kovács Tamás)