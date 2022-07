Eljött a pillanat: kikerült a gólkirály a Paks keretéből

A honlapján jelentette be a Paksi FC, hogy a csapat vasárnap egyhetes szlovéniai edzőtáborba indult. A hírben olvasható a 29 fős keret is, amelyben már szerepel a Honvédtől igazolt Bőle Lukács is. Hiába keressük azonban a névsorban Ádám Martint, a gólkirály nem tartott a többiekkel. A felkészülés közepette nyilván nem engedheti meg magának, hogy egy hétre leálljon, extra szabadságot sem kapott, egyetlen magyarázat adódik a mellőzésére: Ádám Martinnak napokon belül új csapata lesz.

Edzőmeccsek A Paksi három edzőmeccset kötött le Szlovéniában, egy montenegrói és két cseh első osztályú csapat ellen. Hétfőn 17.30-tól a montenegrói FK Arsenal Tivat, szerdán 17.00-tól a cseh Sparta Praha, szombaton 15.00-tól a szintén cseh SK Sigma Olomouc lesz az ellenfele.

Nem maga a tény az érdekes, hiszen a Gyirmótról szerződtetett Varga Barnabás személyében már megvan Ádám Martin kiszemelt utódja is, hanem az időpont.