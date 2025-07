Mbappé bejelentésével hatalmasat akar kaszálni a Real Madrid

Ronaldo nyomában: a 10-es mez üzletileg is érték

A klubnál nem titok, hogy a Cristiano Ronaldo-féle üzleti siker megismétlése a cél. A portugál sztár érkezésekor, 2009-ben – amikor szintén a 9-es számot viselte – percenként 15 mezt adtak el, ami két óra alatt 2000 eladott darabot és 170 000 eurós bevételt jelentett csupán a stadionboltban. Az első idény végére több mint egymillió mez talált gazdára, 100 millió eurót meghaladó összbevétellel.

Most, hogy Mbappé a 10-es mezt viseli, a Real Madrid ugyanilyen, ha nem nagyobb sikerre számít. Az ő személye köré új marketingstratégiát lehet építeni, és a klub már előkészületeket is tett egy globális kampány elindítására. A cél: a 10-es mez újraértelmezése Mbappé neve alatt, amivel nemcsak a szurkolókat, de a szponzorokat és befektetőket is meg lehet nyerni.