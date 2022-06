„Mondtam Ádám Martinnak, hogy a nagy fejében benne maradt egy gól”

A magyar labdarúgó-válogatott szombaton 1-1-es döntetlent játszott Németországgal a Puskás Arénában. A Nemzetek Ligája-csoportmérkőzést követően az NSO Tv stábja több játékosunkat megszólaltatta, köztük az 50. válogatott meccsén szerepelt Lang Ádámot is.

– Nagyon jó ellenféllel csaptunk össze, viszont tőlünk parádésan teljesített mindenki végig pariban voltunk a németekkel. Igaz, hogy náluk többet volt a labda, de igazán nagyon „bántani” nem tudtak minket. Az első félidőben volt egy-két mélységből beívelt labdájuk, amikre nagyon jól indultak, és egy-két alkalommal meg is osztották a védelmünket. Ezekre jobban kell majd figyelnünk a jövőben. A második félidőben ezt egyébként meg is tettük, a németeknek egy lehetőségük volt, de Willi Orbán olvasta a keresztpasszt és tisztázott. Tőlünk Ádám Martinnak volt két fejese öt méterről, már mondtam is neki, hogy a nagy fejében benne maradt egy gól… – jegyezte meg Lang Ádám, és ezen a paksi támadó sem sértődött meg, ő is nevetett a poénon.

– Utólag, nyilván több volt bennük – bökte ki a helyzeteiről Ádám Martin. – Az elsőnél hirtelen jött a labda, megpattant, a többiek már mondták, hogy még le is vehettem volna, de nincs hátul szemem. A hiba benne van a fociban, legközelebb majd bemegy!

A Nemzeti Sport videós összeállítása ITT tekinthető meg.

Borítókép: A csereként beálló Ádám Martinnak két fejese is volt a németek ellen (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)