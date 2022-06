Marco Rossi szerint játékosai feleltek az őt ért kritikákra

– Németország nagy labdabirtoklási fölényben játszott, erre számítottunk, ezért is próbáltuk magasan tartani a védekezésünket. Ez kockázatos húzás volt, a gólt is ilyen helyzetből kaptuk, de összességében jól végeztük a dolgunkat. Kevés taktikai hibát követtünk el, gratulálok a csapatomnak és a stábnak is, a közönségnek pedig köszönöm a fantasztikus buzdítást – mondta Rossi, aki továbbra is kitart amellett: bár a magyar válogatott második helyen áll, továbbra is a legkisebb eséllyel pályázik a csoportgyőzelemre az olasz, német, angol trió mögött.

Játékosai közül többet is kiemelt az olasz mester, egyúttal epés megjegyzést is tett a kerethirdetéskor gyakori kritikákra.

– Fiola remekül játszott, pedig ahányszor behívom, mindig kritikát kapok. Nagy Zsolttal ugyanez a helyzet, de Anglia ellen tizenegyest harcolt ki, ma pedig gólt lőtt. De minden srác a tőle telhető legtöbbet nyújtotta. Nagy Ádám hosszú idő óta a legjobb teljesítményét nyújtotta, és Szalai Ádám áldozathozatala sem túlhangsúlyozható, folyamatosan zárta a Kimmich és Goretzka közötti területet, sok labdát szerzett. Mindenkire érvényes a dicséret, a három védőre, a kapusra is Ilyen szintű riválissal szemben a lehetőségeink határain kell játszani a jó eredményhez, és még akkor is bízni kell abban, hogy nem pont legjobb napját fogja ki az ellenfél.

Nos, a németek megítélése szerint ez mindenképp igaz volt a Nationalelfre, Hansi Flick, a németek szövetségi kapitánya magyarázkodni kényszerült hazája sajtómunkásai előtt.

– Már a meccs előtt is jeleztem, hogy nehéz mérkőzés vár ránk. Nagyon jó hangulatban, gyönyörű stadionban játszottunk, de nem tudtuk megvalósítani, amit elterveztünk. Meggyőződés nélkül építettük a támadásokat, vontatott volt a játékunk, ezzel az ellenfél dolgát is megkönnyítettük a védekezés terén, kevés lehetőségünk volt. A második félidőben Hofmann zicceréből meg kellett volna szereznünk a vezetést. Védekezésben olyan hibákat követtünk el, amelyek nem megengedhetők. Nem akarok kifogásokat keresni, mert ez a hozzáállás távol áll tőlem, de a hosszú idény végén hiányzik a robbanékonyság. Fejlődési úton járunk, ebből a meccsből is sokat tudunk tanulni, ennyi a pozitívum, de az eredményt és a játékot nézve is visszaléptünk – értékelt Flick, aki zsinórban a negyedik meccsén is döntetlent játszott a német válogatottal. A győzelmek hiánya ellenére leszögezte: csapatának továbbra is az a célja, hogy bejusson a Nemzetek Ligája négyes döntőjébe.

Borítókép: A kép csalóka, Marco Rossinak nem volt oka fogni a fejét (Fotó: Mirkó István)