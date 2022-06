Neuer szerint igazságos eredmény született, Nagy könnyekig hatódott

Fiola Attila szerint jobb helyzetkihasználással győzhetett volna a magyar csapat, ugyanakkor ő a döntetlennel is elégedett.

– A mai mérkőzés után le a kalappal a csapat és a szurkolók előtt. Azt gondolom, hogy nagyon jó meccset játszottunk, mindenki kitette a szívét a pályára. Nem lehetünk elégedetlenek az egy ponttal, bár nyerhettünk is volna, voltak nagy helyzeteink. Nekem is volt egy nagy lehetőségem, de a kapus sajnos jól védett – értékelt a Fehérvár védője, majd elárulta, szerinte válogatottunk mivel tudja megnehezíteni a legjobb csapatok dolgát is: – A kompaktsággal, csapategységgel. A védekezésünk néhány minimális hibán kívül rendben van, és úgy gondolom, hogy a támadójátékunk is egyre hatékonyabb az ilyen csapatok ellen is. Megpróbáljuk a következő három mérkőzésen is megnehezíteni a dolgukat, és pontokat szerezni – ígérte Fiola.

A 32 éves futballista hozzátette, korai lenne kijelenteni, hogy a válogatottnak az A dívizióban van a helye.

– A világ legjobb csapatai, illetve játékosai ellen játszunk. Nekünk minden meccsen a maximumot kell nyújtani. Azt gondolom, hogy ez ma és az angolok ellen sikerült is, viszont Olaszországban ez nem így volt.

Manuer Neuer szerint igazságos eredmény született egy jó hangulatú mérkőzésen.

– A mai napon egyik csapat sem érdemelte meg a győzelmet. Kevés helyzetünk volt, ami részben a könnyelműségünknek volt az oka. Nem tudtuk meglepni az ellenfelet, nem voltunk elég kreatívak. Ha pedig a kreativitás hiányzik, akkor nem lehet gólt lőni – mondta a német válogatott legendás kapusa, majd a bekapott gólról így nyilatkozott: – Jó támadás volt. Négy-öt méterről esett a gól, ekkor már nem tudtam elmozdulni a másik irányba.