Európa-bajnokunk azt hitte, hogy győzött, de aztán kikapott

Ma tizenhárom versenyzőnk lépett tatamira a hazai Grand Slam-versenyen, az olimpiai kvalifikációs sorozat második állomásán, és két indulónktól remélhettük, hogy a legjobbak között zár: Ungvári Attila (81 kg) már nyert GS-tornát, s háromszoros Eb-bronzérmes, Karakas Hedvig (63 kg) pedig 2020-ban Európa-bajnok volt, s van vb-bronza is –, igaz, ő egy súlycsoporttal lejjebb, az 57 kg-ban érte el a nagy eredményeit.

Ma Karakas a 32 között karfeszítéssel verte a német Annabelle Winziget, majd a japán Horikava Megumival csapott össze, és néhány másodpercig hihette, hogy ezt a meccset is megnyerte. Amikor néhány másodperccel a rendes mérkőzésidő vége előtt ledöntötte az Ázsia-bajnokságon bronzérmes ellenfelét, a bíró kihirdette a győzelmét ipponnal, és Karakas boldogan suhintott a levegőbe az öklével. Ám videózás következett, ennek végén pedig eltörölték az ippont, így folytatódott a küzdelem. A hosszabbításban két perc elteltével a felek földharcba bonyolódtak, és ebből Horikava jött ki jobban, leszorítással megnyerte az összecsapást. Karakas pedig így helyezetlenül zárt; a vigaszágon csak a legjobb nyolc között vereséget szenvedők folytathatják.

Ungvári Attila hosszabbításban, intésekkel jutott túl a kínai Bajandelihejen, a 16 között azonban vazaairival kikapott az Egyesült Arab Emírségek színeiben dzsúdózó, azonban grúz származású Nugzari Tatalasvilitől, így Karakashoz hasonlóan ő is helyezetlenül zárt. Miként sajnos a további tizenegy indulónk is. A férfiaknál a 73 kilós Boros Bence, Szegedi Dániel, Szabó Áron és Tóth Botond, 81 kg-ban Miklósvölgyi Dániel és Demeter Bendegúz, a nőknél 70 kilóban Czerlau Jennifer és Kovács Viktória már az első meccsét elveszítette. Tóth Benedek (81 kg), Varga Brigitta (63 kg) és Gercsák Szabina (70 kg) az első meccsét megnyerte, de a másodikon egyiküknek sem sikerült győznie.

A párizsi olimpia után sem tervez felhagyni az élsporttal Teddy Riner, a budapesti Grand Slam-viadal legnagyobb sztárja. A franciák háromszoros olimpiai, tízszeres világ- és ötszörös Európa-bajnoka mai sajtótájékoztatóján elmondta, elsődleges célja a hazai olimpia 2024-ben. „Ha utána is élvezem, mert számomra ez a legfontosabb, akkor nem hagyok fel a dzsúdóval. Az olimpia teljesen más, mint a többi verseny, és ha otthon sikerülne nyernem, akkor óriási ünneplés lenne. Klubom, a Paris Saint-Germain egy nagy család, úgyhogy mindenki bekapcsolódna a buliba, a futballisták is” – fejtette ki a 33 éves, 205 centis, 140 kilós óriás. Riner két olimpiai aranyat a 2012-es londoni és a 2016-os riói egyéni küzdelmekben szerzett, míg a harmadikat tavaly Tokióban a vegyes csapat tagjaként gyűjtötte be. A japán fővárosban az egyéni versenyben harmadik lett, miként 2008-ban, Pekingben is, akkor még csak 19 éves volt.

Borítókép: Karakas Hedvig (kékben) az első meccsén szép győzelmet aratott, de ez kevés volt (Fotó: MTI/Illyés Tibor)