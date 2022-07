Lewis Hamilton a 300. futama előtt, de ez egyáltalán nem érdekli

A Marseille-től negyven kilométerre levő Le Castellet-ben, egy fennsíkon levő versenypályának idén lejár a szerződése, és még nem is kezdődtek meg a tárgyalások a folytatásról. Az F1 jogtulajdonosa, a Liberty Media inkább új helyszíneket vonna be a sorozatba, a klasszikus pályák rovására. S ha az a szinte szentségtörésnek ható opció is felmerült, hogy a Monacói Nagydíj is kikerülhet a sorozatból, mert hiába a csillogás és a pompa, ha a futam unalmas, akkor a franciák sem érezhetik magukat biztonságban. 2009 és 2017 között amúgy nem is rendeztek Francia Nagydíjat, és lássuk be, ez nem rengette meg a száguldó cirkuszt.

A hét végéhez közeledve Pierre Gasly, az Alpha Tauri pilótája is megjegyezte, hogy szeretne hazai pályán valami szép eredményt elérni, és kiélvezni, hogy honfitársai előtt versenyezhet, mert lehet, hogy jövőre erre nem lesz lehetősége. A Paul Ricard versenypályán tavaly Max Verstappen (Red Bull) győzött, másfél körrel a vége előtt simán elment a teljesen elhasznált abroncsokon levő Lewis Hamilton (Mercedes) mellett, s a hollandnak ez is kellett ahhoz, hogy az év végén ő vehesse át a vb-trófeát. Verstappen jelenleg is vezet a világbajnokságon, de legutóbb az Osztrák Nagydíjon Charles Leclerc (Ferrari) mögött be kellett érnie a második hellyel. Spielbergben Lewis Hamiltont intették le a harmadik helyen, a brit így három egymást követő futamon lett harmadik, az összetettben azonban csak a hatodik.

A 37 éves Hamilton a 2007 óta íródó Formula–1-es pályafutása során mérföldkőhöz érkezett, vasárnap a 300. futamán állhat rajthoz, amit eddig csak öten értek el: Kimi Räikkönen 349, a jelenleg is a mezőnyben levő Fernando Alonso (Alpine) 344, Rubens Barrichello 322, Michael Schumacher és Jenson Button 306 versenyen indult.

– Jobb, ha nem is gondolok erre, mert csak arra emlékeztet, hogy mennyire öreg vagyok – jegyezte meg nevetve Hamilton a jubileuma előtt. – Ezek csak számok, akár háromszáz, akár húszezer futamról van szó, nem nagyon érdekel. Azt csinálom, amit szeretek, és bármikor fejezem be a pályafutásomat, hidegen hagy, mennyivel teljesítettem több versenyt másoknál – tette hozzá a hétszeres világbajnok, aki a mai első szabadedzésén nem vesz részt. A Mercedes már a hét közepén bejelentette, hogy a Formula–E-bajnok tartalék pilótájuk, a holland Nyck de Vries vezeti Hamilton autóját. A 2022-es szabályok szerint minden csapatnak kétszer kell lehetőséget adnia egy újonc vagy juniorversenyzőnek az első szabadedzések alatt, a Mercedes pedig most először a Francia Nagydíjon tudja le a kötelezőt.

Borítókép: Lewis Hamiltont hidegen hagyja a jubileum (Forrás: Twitter/Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team)