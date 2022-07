Budapest előtt még Eugene látja vendégül a legjobb atlétákat

A világbajnokságot olyan szemmel is nézhetjük, hogy a sztárok közül ki érkezik majd címvédőként hazánkba, a 2023-as budapesti vb-re. Biztosan nem lesz közöttük Allyson Felix, aki 18 érmével és 13 aranyával is csúcstartó a világbajnokságok történetében, és az idei eseménnyel búcsúzik aktív pályafutásától. A tavalyi olimpián még bronzérmes volt 400 méteren, idén már csak váltóban tudta beverekedni magát az amerikai csapatba, és a helyiek terve alapján az ő jutalomjátéka lesz az első futódöntő, a 4×400-as vegyesváltó (magyar idő szerint szombat 4.50). Ez a szám már három éve, Dohában bemutatkozott a vb-n, de idén is lesz újítás: az 50 kilométeres gyaloglást felváltja a 35 kilométeres táv.

Három versenyszámban született idén világcsúcs: a rúdugró Armand Duplantis, a 400 gátas Sydney McLaughlin és a hármasugró Yulimar Rojas is saját rekordját döntötte meg, és természetesen nagy esélyesként indul, noha előbbi kettő első egyéni szabadtéri vb-címére hajt Eugene-ban. Náluk is nagyobb nyomás lehet a férfi súlylökés világcsúcsát tartó Ryan Crouseren, aki idén is dobott már 23 méter fölött, viszont a versenyszámon belül sokkal közelebb van hozzá a konkurencia, élén a címvédő, magyar származású Joe Kovaccsal.