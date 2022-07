Füstölésért büntették meg Európa-bajnokunkat Németországban + videó

A legendás német versenypályán, a Nürburgringen vasárnap folytatódott a a kamion Európa-bajnokság. A Révész Racing magyar pilótája, a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. közreműködésével versenyző Kiss Norbert az idei szezonban minden időmérő edzést megnyert eddig, és szerette volna vasárnap is folytatni ezt a sorozatot. 1:53,361 perces időt autózott, ami első rajtkockát ért volna, azonban egy kanyarban egy pillanatra fekete füst jött ki a kamionjából, ezért fekete-narancs zászlóval kiintették a versenybírók. A szabályok alapján végül két legjobb idejét törölték, így csak a 10. helyről startolhatott a magyar pilóta.

– Kizártak bennünket füstölésért, amit nem tartok korrektnek. A motorvezérlő komputerünk pontosan ugyanaz, mint a többi MAN-nek, nincs hozzáférésünk, nem tudunk rajta állítani. Nem füstölünk jobban, mint a többiek, mégis minket zárnak ki. Túl erősek vagyunk, a többiek nem tudnak nyerni, még hazai környezetben sem. Előbb elvették a leggyorsabb időmet, majd megyek egy újabb első helyet érő időt, de azt is törölték. Nagyon szomorú vagyok. Nem azt kellene büntetni, aki jobb munkát végez, mint a többiek, próbáljanak meg utolérni. A csapat most is remek munkát végzett, megpróbálok előre jönni, amennyire csak lehet – mondta csalódottan Kiss Norbert az edzés után.

Fotó: Márti Bóta Photography

Az első versenyen Jochen Hahn indulhatott így az élről, és megtartotta vezető pozícióját Lenz előtt. A Révész Racing pilótája remekül startolt, azonnal négy helyet javított, majd Adam Lackot próbálta megelőzni. A cseh versenyző sokáig tartotta magát, ami kedvezett az élen állóknak, mert feltartotta Kiss Norbertet, aki viszont egy szép előzéssel Lacko elé került. Steffi Halmot is megelőzte a végén, így a negyedik helyen végzett Jochen Hahn, Sascha Lenz és Antonio Albacete mögött.

– Nem vagyok elégedett, mert a tempónk alapján előrébb kellett volna végezni. Lacko folyamatosan blokkolt, sok időt veszítettem, amit sajnálok, mert nem harcolhattam a dobogóért. Igyekeztünk kihozni a maximumot az időmérő edzésen történtek után – nyilatkozta a verseny után háromszoros Európa-bajnokunk.

A fordított rajtrácsos verseny során Jamie Anderson indulhatott az élről, és megtartotta a rajt után pozícióját. Mögötte Halm haladt, akit Kiss Norbert támadott, és három körrel a vége előtt sikerült is megelőznie a német hölgyet. Versenyzőnk mindent megtett, hogy utolérje az élen haladó Andersont, akinek addigra akkora volt az előnye, hogy elsőként intette le a kockás zászló. Így Jamie Anderson győzött Kiss Norbert előtt, a harmadik pedig Stephanie Halm lett.

Fotó: Márti Bóta Photography

A hétvége során a magyar pilóta értékes pontokat szerzett, a szombati győzelme és negyedik helye után tehát vasárnap is dobogóra állhatott, ezúttal a második fokára a negyedik helyét követően, s továbbra is az első helyen áll az Európa-bajnokságon. S még növelte is az előnyét.

Borítókép: Kiss Norbert a nap végén újra pezsgőzhetett (Fotó: Márti Bóta Photography)