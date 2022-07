Wimbledon mégsem költözik Budapestre, de jönnek a világ legjobbjai

Around the net alert! 🚨



Get ready for more spectacular action from Ma Long and Dimitrij Ovtcharov at WTT European Summer Series 🤩#WTTBudapest #WTTStarContender #WTTChampions #WTT #TableTennis #PingPong #MaLong #DimitrijOvtcharov pic.twitter.com/GjkG6hktu4