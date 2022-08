Férfipólósaink tornagyőzelemmel hangoltak az Európa-bajnokságra

A Benu-kupa utolsó napján a megérkező hidegfront és az azzal járó viharos időjárás miatt a Hajós Uszoda nyitott medencéje helyett válogatottunk mai mérkőzésén már a fedett volt a helyszín. Együttesünk a nyár elején a budapesti vizes világbajnokságon csak hetedik lett, Märcz Tamás szövetségi kapitánynak mennie kellett, s immár Varga Zsolt áll a kormányrúdnál. A szakvezető jól mutatkozott be, de az természtesen elvárás volt, hogy a hollandok, a franciák és a japánok előtt megnyerjük a Benu-kupát. Ez meg is történt, és együttesünk ma a második negyed után 8-4-re vezetett a hollandok ellen. Úgy tűnt, sima meccs lehet, ám Hollandia bizonyította, nem szabad leírni: három góllal felzárkózott egyetlen találatra. Varga Zsolt időt kért, igyekezett megnyugtatni együttesét. Villant egyet Zalánki Gergő, Fekete Gergő és Nagy Ádám is, ám az ellenfél is rendre betalált, 11-9-cel mentek a felek az utolsó pihenőre. A végjátékra aztán összekapta védekezését a válogatott, elöl pedig Zalánki és Angyal is betalált; együttesünk így nyert 13-9-re. A magyar válogatott megnyerte a tornát, az Eb-felkészülését pedig a jövő héten Spanyolországban folytatja.

Magyarország–Hollandia 13-9 (5-3, 3-1, 3-5, 2-0), a magyar gólszerzők: Zalánki 3, Vígvári, Jansik, Angyal 2-2, Manhercz, Német, Fekete, Nagy Á. 1-1.

A nap másik mérkőzésén: Franciaország–Japán 12-9.

Szerdán játszották: Magyarország–Franciaország 14-10 (4-3, 5-2, 1-1, 4-4), Japán–Hollandia 13-12.

Csütörtökön játszották: Magyarország–Japán 21-10 (6-4, 5-1, 5-3, 5-2), Hollandia–Franciaország 12-10.

A torna végeredménye: 1. Magyarország 9 pont, 2. Hollandia 3 (33-36), 3. Franciaország 3 (32-35), 4. Japán 3 (32-45).

Borítókép: Válogatottunk megoldotta a kötelező feladatot (Forrás: Waterpolo.hu)