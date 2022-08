MU: Bye-bye, Cristiano Ronaldo, irány az alsóház?

Mint ismert, Cristiano Ronaldo azért vágyódik el a Manchester Unitedtól, mert a klub ebben az idényben nem szerepel a Bajnokok Ligájában. Bár már a Chelsea, a Bayern München, az Atlético Madrid, a Real Madrid és a Paris Saint-Germain is elutasította az ötszörös aranylabdás labdarúgó megvételének lehetőségét, az átigazolási ügyekben jól ismert újságíró, Fabrizio Romano kedden arról számolt be, hogy a portugál támadó ügynöke, Jorge Mendes továbbra is azon munkálkodik, hogy munkaadójának új klubot keressen. Adott esetben akár az utolsó pillanatban is továbbállhat Manchesterből Ronaldo, mint azt tavaly tette, amikor a Juventusnak intett búcsút.

Korábban Erik ten Hag vezetőedző kijelentette, hogy az MU előző idénybeli gólkirályának távozását mindenképpen szeretnék elkerülni a Vörös Ördögök, de úgy tűnik, megváltozott a holland vezetőedző és segítői véleménye. Immáron nyitottak lennének a váltásra.

Az okok pedig abban keresendők, hogy Ronaldo nincs jó hatással a csapat moráljára, alig kommunikál a társaival, tőlük elkülönülve étkezik, ezzel mindenki tudtára adja, mennyire szeretne távozni. A BBC úgy értesült, a Unitednél akár arra is hajlandók lennének, hogy megfelelő helyettes hiányában is elengedjék a sztárjátékost, mivel azt remélik, ettől javulna az öltözőben uralkodó hangulat. Ami egyébként sem túl rózsás, hiszen az angol rekordbajnok két forduló után a tabella utolsó helyén szégyenkezik.

Gary Neville, a Vörös Ördögök egykori védője úgy látja, Ronaldo elengedése komoly fejtörést okoz a klubnál. – Nehéz döntést kell meghozniuk Ronaldóval kapcsolatban. Egyértelmű, hogy nem boldog a klubnál, de problémát jelent, hogy ha őt elveszíti a csapat, nem lesz senki, aki magára vegye a góllövőcipőt. Szerintem ha távozik, és a klub nem igazol senkit a helyére, akkor a tabella második felében zárhatja majd az idényt a United – vetítette előre a jövőt a Sky Sports szakértője.