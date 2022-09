A spanyolok rekorddal, a németek parádéval jutottak elődöntőbe

Eleinte úgy tűnt, nagy meglepetés születhet, mert Finnország remekül kosárlabdázva, tíz perc után 30-19-re elhúzott, pedig az új csillag, Lauri Markkanen mindössze két pontnál járt. A finnek háromszor is tizenöt pontra növelték az előnyt, de a spanyolok a nagyszünetet átívelő 16-3-as futással 60-57-re fordítottak a harmadik negyed közepén. Finnország nem hagyta magát, és csak 84-82-re volt lemaradva, amikor Spanyolország egy 11-2-es rohamot indított, amelyben két hárompontost is dobott a csapatkapitány Rudy Fernandez, és 95-84-re vezetett kevesebb mint két perccel a vége előtt. Innen már nem volt visszatérés a finn válogatottnak, 100-90-re nyert Spanyolország.

Fotó: fiba.com

Willy Hernangomez 27 pontot dobott, mellé öt lepattanót és egy blokkot is gyűjtött. A finnek sztárja, Lauri Markkanen mindent megtett, de a 28 pontja, tizenegy lepattanója, három asszisztja és két labdaszerzése ezúttal nem volt elég a győzelemhez. Spanyolországnak tíz perc után hat eladott labdája volt, de a meccset mindössze kilenccel fejezte be, Finnország ezzel szemben tizenkilenc eladott labdával csökkentette az esélyeit. Ezzel ki is esett, de elégedett lehet a teljesítményével, a mérkőzés után pedig a finn veteránok, Petteri Koponen és Shawn Huff bejelentették a visszavonulásukat a válogatottól.

Görögország nem titkoltan az aranyérem reményében reményében rajtolt az Európa-bajnokságon, és ez a reménye egyáltalán nem volt megalapozatlan. Nagyszerű játékkal jutott el a negyeddöntőig az NBA egyik legnagyobb sztárjának, Jannisz Adetokunbónak a vezérletével, és esélyesebbnek gondolta őket mindenki a házigazda németekkel szemben a nap másik negyeddöntőjén. Németország az elején 22-11-es előnyre tett szert, de Jannisz Adetokunbo révén Görögország visszakapaszkodott, sőt, a félidőben 61-57-re vezetett. A harmadik negyedben azonban lefagyott a görög együttes, hét perc alatt mindössze egyetlen pontot tudott összehozni, a házigazda egy 20-1-es rohammal visszavette a vezetést, és ezzel el is dőlt a mérkőzés, 107-96-ra nyert a hazai csapat.

Fotó: fiba.com

A meccs embere Dennis Schröder volt, akit állva tapsoltak a berlini szurkolók, amikor a második sportszerűtlen szabálytalanság miatt idő előtt elhagyta a pályát: 26 pont és 8 assziszt állt a neve mellett, és igazi vezére volt a csapatának. Franz Wagner és Andreas Obst egyaránt 19 pontot tett hozzá a sikerhez, míg Daniel Theis 13 pontos és 16 lepattanós dupla-duplát ért el, a másik oldalon Jannisz Adetokunbo 31 pontot, 7 lepattanót és 8 asszisztot jegyzett. Németország könyörtelenül dobott a triplavonalon kívülről; az első 10 kísérletéből nyolcat értékesített, végül 17 hárompontost dobtak a játékosai a gyűrűbe 55 százalékos pontossággal, ami lenyűgöző adat.

A német válogatott 2005 után jutott ismét az Európa-bajnokság elődöntőjébe.

Európa-bajnokság, negyeddöntők, kedd: Spanyolország–Finnország 100-90 (19-30, 24-22, 30-15, 27-23), Németország–Görögország 107-96 (31-27, 26-34, 26-10, 24-25). Szerda: Franciaország–Olaszország 17.15, Szlovénia–Lengyelország 20.30.

Borítókép: A német Daniel Theis szereli a görög Dimitriosz Agravaniszt (Fotó: fiba.com)