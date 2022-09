Belga diadal, holland krimi a kerékpáros világbajnokságon

Peák Barnabás amerikai csapatnál folytatja Az amerikai Human Powered Health kerékpárcsapatánál folytatja pályafutását Peák Barnabás. A másodvonalat jelentő Pro Teamek (korábbi nevükön prokontinentális csapatok) közé tartozó amerikai klub a közösségi oldalán jelentette be a 23 esztendős magyar bringás érkezését. Idén a Tour de Hongrie-n is részt vett a Human Powered Health, amelynek talán legismertebb kerékpárosa a kiváló időfutammenő, Giro d'Italia-szakaszgyőztes amerikai Chad Haga, aki nyolc évet tekert a világelitet jelentő World Tourban. Peák jelenleg a világelitbe tartozó belga Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux kerékpárosa, a májusi Girón élete első háromhetes körversenyét teljesítette segítőként és zárt összetettben a 110. pozícióban. Márciusban második volt egy holland egynaposon, nyáron a magyar bajnokságon az időfutamot második, a mezőnyversenyt harmadik helyen zárta, majd ugyancsak harmadik lett a V4 nemzetközi verseny magyar szakaszán, és ott volt a müncheni Európa-bajnokságon. A 2017-es Tour de Hongrie-n második Peák 2018-ban és 2020-ban is megnyerte az időfutam-bajnokságot, előbbi évben a mezőnyversenyben is diadalmaskodott az ob-n.