Ilyen még biztosan nem volt – Íme: A nagy Fradi-lemez!

– Történelmi pillanat a Fradi életében a lemez megjelenése – mondta az MVM Dome-ban tartott sajtóeseményen Volly György, a zöld-fehér klub kommunikációs igazgatója. Joós István, a lemezt kiadó Magneoton Music Group vezérigazgatója a labdarúgás és a zene párhuzamait ecsetelte, kiemelve: a focistának és a zenésznek is jó ritmusérzéke kell, hogy legyen, mindkét területen óriási munka szükséges a siker eléréséhez, ahhoz pedig még több, hogy a csúcson maradjon valaki. A zenei szakember arról is beszélt, hogy a CD-n hallható 14 dal különböző stílusú, mégis egységes hangulatot képvisel. Vannak új szerzemények és átdolgozások is az „ország legnépszerűbb előadóinak” tolmácsolásában.