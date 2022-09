Csercseszov is elismerte: ez két külön liga

Török László, a Kisvárda vezetőedzője: – Az első félidő elején négy-öt alkalommal a Fradi védelme mögé tudtunk kerülni, viszont a bejátszott labdáink pontatlanok voltak. Az üres területeket későn játszottuk meg vagy észre sem vettük. A középpályán sok labdavesztésünk volt, amit a Ferencváros kőkeményen ki is használt. Dinamikus és agresszívan támadó Fradi ellen játszottunk, ezért nem tudtuk megvalósítani az elképzeléseket. Láttuk, hogy a Ferencváros kezdője nyolcvan százalékban kicserélődött a hétközi meccshez képest, ezt előre sejtettük is, de akik pályára léptek ma az ellenfélnél, szintén extra teljesítményt nyújtottak. A cserékkel próbáltunk változtatni, még támadóbban léptünk fel, viszont mindig ilyenkor kaptuk a gólt is.