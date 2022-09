Izrael és Bosznia-Hercegovina is ellenfele lehet a magyar válogatottnak

A harmadik vonalban, tehát a C divízióban három olyan csoportot is találunk, amelyekben az utolsó kör nem volt több puszta formalitásnál. A 1.-ben Törökország előnye öt pont volt az élen a második Luxemburg előtt, a Feröer-szigetek harmadik helye is biztosnak számított, itt Litvánia végzett az utolsó helyen, így például a törököknek belefért az a blama is, hogy vasárnap este 2-1-re kikaptak a Feröer-szigeteken... Csak a teljesség kedvéért: Luxemburg itt 1-0-ra nyert a litvánok elen. A 4. csoportot Grúzia már megnyerte, Észak-Macedónia hat ponttal van lemaradva tőle, Bulgária pedig öt ponttal előzi meg a negyedik Gibraltárt. A 3. csoportban is lényegtelen meccseket játszottak tegnap, mert Kazahsztán már előtte biztosan feljutott, ki is kapott 3-0-ra Azerbajdzsánban, Fehéroroszország utolsó helye is biztos volt, zárásként 1-1-et játszott Szlovákiában.