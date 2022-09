Kruscsics a helyén maradna, Csercseszov már a jövőre gondol

Kruscsics ugyanakkor az arcpirító vereség ellenére sem gondolja úgy, hogy távoznia kellene.

– Ez egy folyamat, amelynek fájdalmas része, ahogy ma kikaptunk a Ferencvárostól. Szeretnék elnézést kérni a szurkolóktól azért, ami a pályán történt. Nyilván az is opció, hogy egy ilyen vereség után távozzak, amikor aláírtam a szerződésem, akkor is tisztában voltam vele, hogy bármikor meneszthetnek. Nem mondhatom, hogy nem jó a csapatom, még ha a ma történtek rossz fényben tünteti is fel a játékosokat. Siralmas a vereség, nehezen megemészthető, de nem adom fel, úgy gondolom, minden tőlem telhetőt megtettem. Hogy ez elég vagy kevés, majd a vezetőség eldönti. Itt az idő, hogy felálljak? Azt mondom, nem. Továbbra is keményen fogok dolgozni az Újpestért, de most olyan problémákkal kell szembenéznem, amelyek a múlt idényben nem voltak – tette hozzá.

Sztanyiszlav Csercseszov a találkozó lefújását követően elárulta, ő nem volt tisztában vele, hogy csapatának egy 2010-es, ugyanilyen arányú vereségért sikerült visszavágnia.

– Jó, hogy nem olvasok újságokat, hiszen csak a mérkőzés után hallottam, hogy a Ferencvárosnak korábban volt egy történelmi 6–0-s veresége az Újpesttől. Nyilván edzőként nagyon örülök a három pontnak, illetve minden úgy zajlott a pályán, ahogy előre elterveztük. A megfelelő felkészülésünknek köszönhetjük ezt a győzelmet, csapatként játszottunk, a cserék is remekül szálltak be a mérkőzésbe – fogalmazott a sajtótájékoztatón az orosz vezetőedző, aki korábban az M4 Sport kérdésére elmondta, ünneplésre nem lesz idő, hiszen négy nap múlva újra fontos mérkőzést játszanak a zöld-fehérek. Csercseszov együttese csütörtökön 21 órától a török Trabzonspor ellen kezdi meg a szereplését az Európa-liga csoportkörében.