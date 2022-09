Megalázó különbség: a Fradi hat góllal ütötte ki az Újpestet

A Vasas elleni meccshez képest további öt változás történt Csercseszov csapatában.

Dibusz Dénes visszatért a kapuba, előtte Wingo, Kovacevic, S. Mmae és Civic volt a négy védő. A két védekező középpályás Laiduini és Vécsei volt, előttük pedig a Zachariassen, Traoré, Mercier, Boli négyes futballozott.

A szezonban még nyeretlen, az utolsó helyen szerénykedő Újpest edzője, Milos Kruszcsics a meccs előtt hangsúlyozta, hogy a derbin bármi előfordulhat, de ennek az az előfeltétele, hogy a csapata higgyen a sikerben. Ha tudta volna, hogy nem csak ezen múlik a végeredmény...

Az is kiderült, hogy Filip Pajovics került be a lilák kezdőcsapatába, mert az első számú kapus, Banai Dávid kificamította a bokáját a találkozó előtti utolsó edzésen. Őt ezért nem is nevezte a derbire Kruszcsics.

A sereghajtó ezzel a tizeneggyel vette fel a küzdelmet a bajnokságban még százszázalékos Ferencvárossal szembem: Pajovics – Kastrati, Diaby, Kuusk – Onovo, Boumal – Pauljevics, Csongvai. Ljujic, Antonov – Tallo.

A Fradi sorozatban a 11. meccsen győzhette le a lilákat, a 232. derbinek többek között ez is volt a tétje.

A kezdés pár percet késett: mindkét csapat szurkolótábora füstbombákat dobott a pályára, ennek köszönhetetlen láthatatlan lett a játéktér. Bognár Tamás a VAR-szobában dolgozó kollégáival egyeztetve úgy döntött, addig nem indul útjára a labda, amíg fel nem száll a lila és zöld köd a pályáról.

A kezdő sípszó után nem meglepő forgatókönyv érvényesült: a bajnokcsapat, a szezonban hazai fronton még százszázalékos Ferencváros igyekezett minél előbb ráerőltetni az akaratát az Újpestre. Ez nem esett nehezére: a lilák hiába álltak fel kifejezetten defenzív felállásban, a védővonalukat nem tudták olyan hatékonyan lezárni, hogy megakadályozzák az FTC-t a vezető gól megszerzésében.

Lassan szövögette az akcióját a Fradi, mígnem egy okos szárnyváltás után Wingo húzta meg a jobb szélen, a beadására Zachariassen érkezett a lila-fehér védők díszkíséretében lőtt Pajovics mellett a kapuba.

Csongvai lövésével éledezett az Újpest, majd újabb csapás sújtotta a lilákat: a nemrég szerződtetett Kastrati megsérült, Bjelos érkezett az ő helyére.

Az Újpest a 20. percben találta el először a kaput: Tallo kísérletét Dibusz vetődve védte. Percek múlva megint a hazaiak kapujában landolt a labda. De milyen akció után….! Pajovics passzolgatott a védőivel, Kuusk képességeit meghaladta a feladat, őt szerelte Traoré, majd középre adta a labdát, amit Boli az üres kapuba helyezett. 0-2. Eldőlt…?

Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

A 32. percben erre biztosan igen volt a válasz: képtelen volt felszabadítani az Újpest, a Fradi ezt gyors és okos passzal, majd egy irgalmatlan nagy góllal büntette. Civic adta a labdát Traorének, a mali csatár lépett vele kettőt, majd belépve a 16-oson belülre, azonnal lőtt, bődületes erővel a rövid felső sarokba. Kiütés, bő fél óra alatt.

Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

A 34. percben Tallo szépíthetett volna, de öt méterről Dibuszba lőtt. Ha a ferencvárosi védőkön múlott volna, sokkal szorosabb is lehetett volna a meccs. Kovacevic nemes egyszerűséggel Tallóhoz rúgta a labdát, de ő a második ziccerét is kihagyta.

A félidő záróakkordjaként büntetőhöz jutott a Fradi: Zachariassen lábát Diaby rúgta ki a 16-oson belül. A ferencvárosi kemény mag Dibusz Dénes nevét skandálta, de nem ő, hanem Franck Boli végezte el a 11-est. Magabiztosan emelt a kapu közepébe, az oldalra vetődő Pajovicsnak esélye sem volt a hárításra. 0-4 a félidőben.

Csercseszov kettőt cserélt a második félidő elején: Zachariassen és Mercier helyett Auzqui és a héten igazolt Gojak. Kruszcsics szintén változtatott; Ljujics helyett Goure érkezett, Pauljevicset Borello váltotta.

A folytatásban az maradt a tét, egyben motiváció a Ferencvárosnak, hogy visszavág a 2010-es 6-0-s vereségért.

Tallo szinte rögtön helyzetbe került, de az újpesti center 14 méterről sem találta el a kaput. Csipkedte magát az Újpest, de nem volt veszélyes a kapura.

Traorét és Laiduinit is lehozta Csercseszov, helyettük Besic és Tokmac érkezett a hátralevő bő fél órára. Nem úszta meg az újabb gólt az Újpest: a csereként beállt Auzqui egy igazítás után 22 méterről az alsó sarokba lőtt, a labda Pajovics hasa alatt vágódott a hálóba. 0-5. 1990. augusztus 18-án már volt egy 5-0-ra végződött Újpest–Fradi, Nyilasi Tibor azon a meccsen debütált edzőként az NB I-ben.

Szűk húsz perccel a vége előtt a kétgólos Boli is elhagyta a játékteret, őt Ryan Mmaee váltotta. S ha már beállt, szerzett is egy gólt: Auzqui a gólja után adott egy asszisztot. 0-6 lett a vége. Pedig ha Tallo a helyzetei közül csak kettőt kihasznál, lehetett volna ez sokkal szorosabb is.

A Fradi visszavágott a 2010-es 6-0-s vereségért.

Kiütéses győzelmével a Ferencváros továbbra is százszázalékos, a Szusza Ferenc Stadionban szerzett három pontnak köszönhetően élre állt a Fradi az NB I-ben. Az Újpest maradt az utolsó helyen. Nem lenne meglepő, ha a lila-fehér klub vezetői nem várnák meg a válogatottszünetet, és új edzőt neveznének ki a csapat élére.

Labdarúgó NB I, 7. forduló: Újpest–Ferencváros 0-6 (0-4), Szusza-stadion, 6981 néző, vezette: Bognár T. Gólszerző: Zachariassen (9.), Boli (23., 44 – a másodikat 11-esből), Traoré (32.), Auzqui (65.), R. Mmaee (89.).

A korábbi eredmények: Kisvárda–Honvéd 0-1, Kecskemét–Paks 3-1, DVSC–Mol Fehérvár 1-0, Vasas–Puskás Akadémia 1-1, Mezőkövesd–Zalaegerszeg 0-5.