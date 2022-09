Volt rá okuk, már a derbi előtt ünnepeltek a fradisták

Szerb kapus érkezett Az Újpestben akár már a derbin pályára léphet a frissen igazolt szerb kapus, Djordje Nikolics. A 25 éves hálóőr hat éven át volt a svájci FC Basel labdarúgója (itt játszik Szalai Ádám), a nyáron lejárt a szerződése és szabadon igazolhatott el. – Nagyon örülök annak a lehetőségnek, hogy csatlakozhattam az Újpest csapatához. Alig várom már, hogy először pályára léphessek. Hat évet töltöttem a svájci bajnokságban, most úgy érzem, hogy itt volt az ideje a váltásnak. Egy ambiciózus, igazi történelemmel bíró klubhoz jöttem, és bízom benne, hogy együtt komoly célokért tudunk küzdeni. A bajnokság kapcsán sokat hallottam arról, hogy mennyire jó az infrastruktúra és arról is, hogy a ligában játszó csapatok egyre magasabb színvonalat képviselnek. Tudom azt is, hogy ennél és a többi klubnál is sok szerb játékos szerepel és szívesen játszanak itt. Jókat hallottam az egész környezetről, így boldog vagyok, hogy itt lehetek – mondta Nikolics az Újpest FC honlapjának.