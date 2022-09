Nem bírt egymással a Budapest Honvéd és az Újpest

A Honvéd–Újpest mérkőzést a házigazda a tabella kilencedik, a lila-fehér gárda egy meccsel kevesebbet játszva az utolsó, 12. helyről kezdhette. A nézőtéren ott volt Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya, a kispestiek korábbi trénere is. Jó iramban kezdődött a mérkőzés, mindkét csapat kiemelt figyelmet fordított a védekezésre, ugyanakkor igyekezett gólhelyzeteket kidolgozni, de a tizenhatoson belül hiányzott a pontosság, így a ziccerek elmaradtak. Ígéretes lehetőségekig a kispestiek és az újpestiek is eljutottak, ám az első félidőben nem született gól. A két együttes a szünet után ott folytatta, ahol előtte abbahagyta, továbbra is remekül működtek a védelmek, a gólra viszont a helyzetek ellenére hiába vártak a mindkét oldalon rendkívül lelkes szurkolók. A 92. percben Nenad Lukics sarokkal megszerezhette volna a győztes találatot a hazaiaknak, de célt tévesztett, így csapata három helyett csak egy pontot szerzett (0-0). A vendégek tíz kísérletből háromszor találták el ellenfelük kapuját, a házigazdák hatból egyszer sem.

Az Újpest maradt a tabella 12. helyén, a Honvéd továbbra is a 9.

A 7. forduló slágermeccse vasárnap az Újpest–Ferencváros összecsapás lesz. A két patinás fővárosi együttes a 236. bajnoki találkozóját vívja egymással, az FTC 112, az Újpest 61 győzelemnél tart, 62-szer pedig döntetlennel zártak a felek. A zöld-fehérek a tabellán jelenleg másodikok, de két mérkőzéssel kevesebbet játszottak az éllovas Kisvárdánál.

NB I 7. forduló:

péntek:

Mezőkövesd Zsóry FC–Zalaegerszeg 20.00

szombat:

Kecskeméti TE–Paksi FC 14.00

Vasas FC–Puskás Akadémia FC 16.15

Debreceni VSC–Mol Fehérvár FC 18.15

vasárnap:

Kisvárda Master Good–Budapest Honvéd 14.45

Újpest FC–Ferencvárosi TC 17.30

Borítókép: Küzdelem volt, gól nem (Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós)