Sebastian Vettel elárulta, hol versenyez a Formula–1 után

Sebastian Vettel (Aston Martin) júliusban, a Magyar Nagydíj előtt jelentette be, hogy az idény végén pontot tesz sikerekben bővelkedő Formula–1-es pályafutása végére. A négyszeres világbajnok akkor azt mondta, addig a versenyzésnek szentelte ideje nagy részét, de a jövőben inkább a feleségét és három gyermekét akarja előtérbe helyezni.

A négyszeres világbajnok azt nem árulta el, hogy más sorozatban rajthoz áll-e még a száguldó cirkuszt követően. A Holland Nagydíjat követően viszont bevallotta, egy versenyen még biztosan elindul, méghozzá a Bajnokok Tornáján (the Race of Champion). Vettel köztudottan kedveli a ROC-ot, hosszú évek óta visszatérő résztvevője, így a jövő januári versenyt sem hagyja ki, amelyen többek között a kétszeres Formula–1-es világbajnok Mika Hakkinen és a W Series bajnoka, Jamie Chadwick is az ellenfelei közt lesz.

– Nem jut eszembe jobb verseny, amelyen a Formula–1-es visszavonulásomat követően először elindulhatnék, mint a Bajnokok Tornája – lelkendezett a német pilóta a svédországi viadalról.

Vettel ennél tovább egyelőre nem lát, hosszú távú tervei még nincsenek: – Nem gondolom, hogy bármi is pótolni tudná az F1-et. Nincs listám arról, hogy mit szeretnék csinálni a jövőben. Néhány dolog már eszembe jutott, de most inkább csak azt várom, elegendő időm legyen arra, hogy elmélázzak bármiről és visszavehessek a tempóból. De azt hiszem, hogy ha mégis úgy döntenék, versenyezni szeretnék még, akkor találok valami megoldást.

A 35 éves versenyző azt sem zárja ki, hogy más pilótákhoz hasonlóan ő sem távolodik el az autósporttól. Több példát is követhet: Ralf Schumacher, Felipe Massa, Nico Rosberg és David Coulthard televíziós szakértőként dolgozik, Vettel egykori csapattársa, Mark Webber menedzserként tért vissza az F1-be, Kimi Raikkönen a Nascarban indult, és kisfia, Robin útját egyengeti.

– Láttam, hogy mások milyen utat választottak maguknak. Flegma lennék, ha azt mondanám, hogy nem követem figyelemmel más pilóták döntéseit, mivel én teljesen más vagyok, mint ők. Ugyanabból a világból jöttünk – magyarázta Vettel. – Lehetséges, hogy hasonló versenyeken indulok majd (mint a Bajnokok Tornája – a szerk.), esetleg más pozícióban térek vissza. Az is előfordulhat, hogy teljesen eltávolodom a versenypályától. Fogalmam sincs.