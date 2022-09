Szoboszlainak nem elég a döntetlen az olaszok ellen

A kapitány elmondta: több szempontból is különleges lesz számára a hétfői mérkőzés. – Bejuthatnunk a Nemzetek Ligája négyes döntőjébe, ami nem is tudom, hány évtized után lenne óriási siker az országnak. A másik, hogy egy fontos játékosom utoljára lép pályára. A harmadik pedig, hogy a már most meglévő országos lelkesedés olyan szinten hághat a tetőfokára, amit az ember már önmagáért is szívesen megélne.

Borítókép: Szoboszlai Dominik nagyra törő tervekkel várja az olaszokat (Forrás: Nemzeti Sport)