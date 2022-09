Szoboszlai Dominik: Ilyen csak a mesékben van

Érett játék 18 évesen

A pénteki találkozón debütált a felnőttválogatottban Kerkez Milos, aki kicsit sem megszeppenve, remek produkcióval tette le a névjegyét.

– Mindenek előtt annak örülök, hogy egy ilyen fontos mérkőzésen megszereztük ma a három pontot. Nemcsak én harcoltam ma, hanem mind a tizenegy játékos, illetve azok is, akik a cserepadról álltak be. Nagyon hálás vagyok a szövetségi kapitánynak, Marco Rossinak, hogy megadta nekem a lehetőséget, hogy bizonyítsak. Örülök neki, hogy mindenki ekkorát küzdött – fogalmazott a 18 éves játékos, aki elárulta, minek köszönhette, hogy nem izgulta túl a meccset: – A mérkőzés előtt beszéltem a szövetségi kapitánnyal és a játékosok is nagyon sokat segítettek nekem, úgyhogy megnyugtattam magam. Ez sokat segített abban, hogy úgy teljesítsek, ahogy azt tettem.