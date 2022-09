"Talán jobb, hogy ezzel az egy góllal nyertünk"

– Nekem azáltal, hogy hét éve itt játszom Lipcsében, ez a mérkőzés még különlegesebb volt – ismerte el az 1-0-ra megnyert mérkőzést követően Gulácsi Péter. – Egyértelmű célunk volt, hogy megnyerjük a meccset, és úgy gondolom, hogy az első félidőben nagyon érett, átgondolt teljesítményt nyújtottunk, rengeteg jó támadással. A presszingjüket elég jól át tudtuk játszani, hátul jól zártunk, minden lövésbe beledobtuk magunkat. Az első félidőben teljesen megérdemelten vezettünk. A másodikban tudtuk, hogy be fognak szorítani. Talán egy kicsit feljebb is védekezhettünk volna, de ha ilyen kvalitású az ellenfél, akkor nem könnyű fent maradni. Ettől függetlenül jól blokkoltunk mindent, a passzsávokat lezártuk, kifelé szorítottuk őket, nem igazán voltak nagy lehetőségeik. Nekünk volt két-három kontránk, amikkel eldönthettük volna a meccset, de ez így szép, egy-null, Szala (Szalai Ádám – a szerk.) megoldotta – fogalmazott a kapus, aki ezután a válogatottól hétfőn visszavonuló gólszerzőről több szót ejtett:

– Szoktuk mondogatni, hogy a futball néha különleges történeteket ír. Ez ma egy ilyen volt. Mindenki tudja, hogy Szala mit jelent a csapatnak, Magyarországnak, ő az, aki ezt teljes mértékben megérdemelte. Talán még szebb is, hogy ezzel az egy góllal győztünk, és elmondhatjuk, hogy a csapatkapitányunk az utolsó előtti meccsén egy egészen különleges mozdulattal megnyerte nekünk a meccset.

A magyar válogatott számára hétfőn az olaszok elleni mérkőzéssel zárul a Nemzetek Ligája csoportköre, amelyben az elsőségért, illetve az elődöntőbe való jutásért küzd meg egymással a két csapat.

– A sorozat elején mi sem gondoltuk volna, hogy idáig jutunk. Aztán ahogy zajlottak le a meccsek, egyre inkább éreztük, hogy mindenkivel, nálunk nagyobb nevű csapatokkal is pariban vagyunk, helyzeteket tudunk kidolgozni, jól zárunk, kevés lehetőséget engedünk az ellenfélnek – ez meccsről meccsre növelte az önbizalmunkat. Ma már úgy jöttünk ide, hogy tudtuk, egy győzelemmel a csoportot is megnyerhetjük. Ez most nem történt meg, de van még egy rendkívül fontos mérkőzésünk hétfőn, telt ház előtt az olaszok ellen. Ennél szebben nem is alakulhatott volna ez a csoport. Természetesen megpróbáljuk megnyerni azt a mérkőzést is, vagy legalább olyan eredményt elérni, amivel a csoportelsőséget meg tudjuk tartani. Le a kalappal a mai teljesítmény előtt, ilyenre lenne szükség hétfőn is.