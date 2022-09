Szalai Ádám a németek legyőzése után elárulta, mire a legbüszkébb

A magyar válogatott újabb gigászt győzött le, Anglia után Németország vendégeként is diadalmaskodott. A mérkőzés egyetlen gólját szerző Szalai Ádám a lefújást követően elárulta, mire a legbüszkébb.

– A csoportállásra és erre itt – mutatott a csapatkapitány a lelkesen ünneplő magyar közönségre.

– Ezek olyan dolgok, amiket szerintem a labdarúgáson kívül máshol nehéz összehozni. Nem tudok mit mondani. Büszke vagyok, hogy apukaként is lejátszhattam az első válogatott mérkőzésemet, illetve, hogy apukaként gólt is tudtam szerezni. Az, hogy Anglia után Németországban is győzni tudtunk, hihetetlennek tűnik, bár azzal a csapatmunkával, amit a fiúk produkálnak, ez nem véletlen. Még egy nagyon fontos mérkőzés áll előttünk. Szeretnénk még ennél feljebb is jutni. Ugyanezzel a munkával van még rá esélyünk, hogy összehozzunk egy jó estét – utalt Szalai a nemzeti csapatunkra váró hétfői, Olaszország elleni meccsre, ami neki egyben az utolsó is lesz a meggypiros mezben.

A 34 éves csatárt ezután a góljáról kérdezték. A csatár elmonda, előre begyakorolt szögletvariációból született.

– Most talán kicsit korán indultam, az volt a szerencsém, hogy Szobi (Szoboszlai Dominik – a szerk.) a rövidre rúgta, és így csak bele kellett érnem.