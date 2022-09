Hivatalos: Szalai Ádám hétfőn befejezi válogatott-pályafutását

– Megerősítem a több helyütt megjelent hírt, az olaszok ellen búcsúzom a válogatottól. Nem néhány nap alatt hoztam meg ezt a döntést, régóta kerestem az időpontot, ez tűnt a legalkalmasabbnak – mondta szerda délután Szalai Ádám. – Óriási köszönet a szövetségi kapitányoknak, akik alatt játszhattam, játszhatok, a futballistáknak, akik csapattársaim voltak a válogatottban és a szurkolóknak, akik az elmúlt években kiváló hangulatot teremtettek meccsről meccsre.

A harmincnégy éves támadó 2009-ben, Erwin Koeman kapitánysága alatt, még a Real Madrid Castilla játékosaként, Izrael ellen mutatkozott be a válogatottban. Azóta Pintér Attila kivételével valamennyi szövetségi kapitány számított a támadójátékára. Szalai 2010 és 2021 között tizenegy évet húzott le a német Bundesligában (Mainz, Schalke, Hoffenheim, Hannover), jelenleg az Európa-konferencialigában szereplő svájci FC Basel játékosa.

Marco Rossi 2018-as kinevezése óta a mérkőzések többségén, így a 2021-es Európa-bajnokságon is ő viselte a csapatkapitányi karszalagot. Utóbbi viadalon Szalai az első és eddig egyetlen magyar futballista lett, aki két különböző Eb-n is gólt szerzett: 2016-ban Ausztria, tavaly Németország ellen talált be.