Szalai Ádám ma bejelentheti a visszavonulását a válogatottságtól

Nehéz másra gondolni, mint hogy a rendhagyó esemény oka rendkívüli, és az a következtetés is logikus, hogy Szalai Ádámmal kapcsolatos. A válogatott csapatkapitánya decemberben már 35 éves lesz, nem a jövő, hanem a múlt és a jelen embere, és egyáltalán nem biztos, hogy a következő nagy feladatra, az Európa-bajnoki selejtezőkre még rendelkezésre akarna állni, ráadásul nemrég apa lett, tehát a családi teendői is megszaporodtak. Arról nem is szólva, 2024-re már Marco Rossinak is több posztra új embereket kell találnia, a jövő csapatát kell építenie. A Csakfoci is arra a következtetésre jutott, hogy erről lehet szó, és Szalai Ádám a Nemzetek Ligája aktuális sorozatának a csoportmeccsei után visszavonul a válogatottságtól, azaz pénteken a németek ellen pályára lép, majd hétfőn este a Puskás Arénában, telt ház előtt, Olaszország ellen lezárja a pályafutását a nemzeti csapatban, és attól fogva csak a klubjára, a svájci Baselre összpontosít.

Ha ez igaz, akkor korszakos egyéniség búcsúzik a válogatottságtól, aki jelenleg 84 mérkőzésnél és 25 gólnál tart. Szalai Ádám tizenhárom és fél éve, 2009 februárjában, Izrael ellen mutatkozott be a nemzeti színekben a felnőtteknél, és hét szövetségi kapitánynál is kihagyhatatlan, fontos tagja volt a csapatnak. Részt vehetett két Európa-bajnokságon is – az előző generációk évtizedekre visszamenően nem tudtak még csak egyet sem felmutatni, ráadásul csapatkapitányként ő a magyar válogatott megkérdőjelezhetetlen vezéregyénisége is.

Borítókép: Szalai Ádám vezére a magyar válogatottnak (AFP/Aarian Dennis)