– Az angoloknak jobb variációs lehetőségei vannak, mi kevesebbet tudunk rotálni – mondta Rossi, akinek a szavaiból arra következtethetünk, hogy középcsatárként ezúttal is Szalai Ádám kezd a magyar válogatottban. Szalai Ádám, a csapatkapitányunk szombaton, a németek ellen többet futott, mint a középpályások, már a meccs után is dicsértem a pályán végzett rengeteg munkájáért. Ha megkérdezik, Ádám Martin pontosan meg tudja mondani, hány percet bír.

Rossi nem véletlenül bízik a paksi támadó önismeretében, korábban is többször beszéltek, és Ádám elvégezte azt a munkát, ami a kerettagsághoz és a bemutatkozásához kellett.

Hétfőn még csak bejárták a wolverhamptoni pályát (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

Az olasz szakember korábbi helyzetelemzése alapján is úgy tűnik, a támadósorban ezúttal is a Sallai, Szalai Á., Szoboszlai trió kezdhet. Nem lenne meglepetés, ha eltiltása letöltése után Schäfer András visszakerülne a kezdőcsapatba, ő még frissebb is lehet a társainál. Ez könnyen azt jelentheti, hogy Callum Styles ismét csak a cserepadon várja a kezdő sípszót szülőföldje nemzeti csapata ellen. Bárhogy is dönt Rossi, amiatt nem aggódik, hogy fásult magyar csapatot lát a pályán.

– Én sosem voltam elég jó játékos ahhoz, hogy felvehessem az olasz válogatott mezét, de azt gondolom, hogy a hazája képviselete minden játékosnak extra motivációt ad – hangsúlyozta, már nem először, a magyar válogatott szövetségi kapitánya.

Az biztos, hogy az eddigi eredmények alapján a magyar válogatott lehet a nyugodtabb. Ha véletlenül angol győzelemmel is ér véget a meccs, a júniusi magyar teljesítmény már semmiképpen nem lesz csalódást keltő. Ellenben Angliának ez az egyetlen esélye, hogy ne legyen teljes csőd a nyári Nemzetek Ligája-szereplés.