Harry Kane nagyon be akar találni kedden a magyar válogatott kapujába

– Akad egy-két horzsolás és zúzódás de ez három ilyen meccs után természetes – mondta a meccs előtti sajtótájékoztatón Gareth Southgate, az angol válogatott szövetségi kapitánya. – Szerencsére mindenki ott volt hétfőn az edzőpályán, igaz, az orvosi stábbal még konzultálnunk kell Phil Foden állapotáról. Szerencsére már ott volt a tréningen, de a koronavírus-fertőzés után az állapota már más kérdés. Meglátjuk, számíthatok-e rá kedden. A célunk? Mivel már csak három meccs van hátra az első világbajnoki meccsig, több tényezőre is figyelni kell. Le akarjuk győzni Magyarországot, ehhez biztosan friss játékosok kellenek, és mivel három különböző stílust képviselő ellenfél szerepel velünk egy csoportban, némileg a taktikán is változtatni kell. Magyarország kemény ellenfél, de szerencsére olyan játékosokkal dolgozhatok, akik nagyon elszántak és éhesek a sikerre.

A szövetségi kapitány újságírói kérdésre az eddig kevesebb szerepet kapó játékosokról, valamint a Magyarország elleni találkozónak otthont adó Wolverhamptonról is beszélt.

– Mindenkinek lehetőséget akarok adni a világbajnokság előtt, de az angol válogatottságot nem lehet ajándékba kapni, minden percet ki kell érdemelni. Ami a támadósort illeti, van egy elképzelés arról, mennyire erős a támadósorunk, és van a realitás, ami azt mutatja, hogy Harry Kane és Raheem Sterling egyelőre egy lépéssel előrébb jár a többieknél. Ami a meccset illeti, örülök, hogy ismét hazai közönség előtt játszhatunk, ez hatalmas energiát szabadít fel a csapatban. Tudom, hogy Wolverhamptonban mekkora az izgatottság amiatt, hogy itt játszunk, biztos vagyok benne, hogy élvezzük majd a stadion hangulatát. Bár a Wembley csodálatos stadion, nem Londont képviseljük, hanem Angliát, és a Magyarország elleni meccs is ezt üzeni.

A válogatott csapatkapitánya, Harry Kane arról beszélt, egyáltalán nem zavarja, hogy a többség minden meccs előtt tőle várja a gólokat.

– Minden támadó azért lép pályára, hogy gólt szerezzen és a játéka minél nagyobb hatással legyen a mérkőzés végeredményére. Tudom, hogy a klubomban és a válogatottban is sokat várnak tőlem, a szurkolók is, a csapattársak is, de ez természetes, ha az a feladatod, hogy eldöntsd a meccset. Élvezem ezt a szerepet, ez olyan felelősség, amelyet szívesen vállalok magamra. Minden meccs előtt az a célom, hogy betaláljak, ez Magyarország ellen sem lesz másként – szögezte le Harry Kane, a Nemzetek Ligája A divíziójának 3. csoportjában két ponttal egyelőre sereghajtó angolok csapatkapitánya.

Az Anglia–Magyarország mérkőzés kedden magyar idő szerint 20.45 órakor kezdődik Wolverhamptonban.

Az angol válogatott kerete:

kapusok: Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley), Aaron Ramsdale (Arsenal)

védők: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Coady (Wolverhampton), Marc Guéhi (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), James Justin (Leicester City) Harry Maguire (Manchester United), John Stones (Manchester City), Fikayo Tomori (Milan – Olaszország), Kieran Trippier (Newcastle United), Kyle Walker (Manchester City)

középpályások: Jude Bellingham (Borussia Dortmund – Németország), Conor Gallagher (Crystal Palace), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham United), James Ward-Prowse (Southampton)

támadók: Tammy Abraham (Roma – Olaszország), Jarrod Bowen (West Ham United), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Manchester City)

Az Nso.hu ITT számolt be az angol válogatott mai sajtótájékoztatójáról.

Borítókép: Harry Kane tudja, hogy sokat várnak tőle, de ez nem zavarja (Forrás: Twitter/Harry Kane)