Megint gól nélkül, a B divízióban folytatják az angolok

Bosnyák, grúz és észt feljutás

Pénteken valamennyi divízióban zajlott mérkőzés a Nemzetek Ligájában. A bosnyákok megnyerték a Montenegró elleni délszláv rangadót, ezzel bebiztosították, hogy a negyedik kiírásban ismét az elitben szerepelhetnek. A kiesés kétesélyes maradt: Finnország és Románia meccse döntetlennel ért véget. A románok nem nevezték a meccskeretbe a felnőtt válogatottba először meghívott csángó labdarúgót, Marius Corbut.

A C ligában a grúzok vívták ki a feljutást, az Észak-Macedónia elleni 2-0-s győzelem során a második gólhoz a fehérvári Budu Zivzivadze adta a gólpasszt a Napoli csatárának, Hvicsa Kvaracheliának. Itt az utolsó hely sorsa is eldőlt, de ez még nem jelenti Gibraltár kiesését, a C divízió csoportnegyedikjeire osztályozó vár 2024 márciusában.

Észtország továbbra is hibátlan maradt a D ligában, ezzel bebiztosította feljutását.

Nemzetek Ligája, A divízió, 3. csoport, 5. forduló Olaszország–Anglia 1-0 (0-0)

Gól: Raspadori (68.) A csoport másik meccsén: Németország–Magyarország 0-1 Az állás

1. Magyarország 10 pont

2. Olaszország 8

3. Németország 6

4. Anglia 2 (már kiesett) B divízió, 3. csoport Bosznia-Hercegovina–Montenegró 1-0

Finnország–Románia 1-1 Az állás: 1. Bosznia-Hercegovina 11 pont (már feljutott), 2. Montenegró 7, 3. Finnország 5, 4. Románia 4. C divízió, 4. csoport Grúzia–Észak-Macedónia 2-0

Bulgária–Gibraltár 5-1 Az állás: 1. Grúzia 13 pont (már feljutott), 2. Észak-Macedónia 7, 3. Bulgária 6, 4. Gibraltár 1. D divízió, 2. csoport Észtország–Málta 2-1 Az állás: 1. Észtország 9 pont/3 mérkőzés (már feljutott), 2. Málta 6/4, 3. San Marino 0/3.

Borítókép: Harry Maguire mozdulata mindent elárul az angolok tanácstalanságáról (Fotó: UEFA.com)